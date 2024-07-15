А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина

Стас Соколов Эксперт

Возможности Новосибирска не ограничиваются одной только улицей Ленина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Идея пешеходной улицы в Новосибирске превратилась уже в какую-то idée fixe, которая делит горожан по линии новаторы — ретрограды. При этом споры почему-то ведутся в основном в отношении одного единственного места — улицы Ленина. И противопоставление новаторства консерватизму как-то затмило, мне кажется, суть вопроса: а нужна ли пешеходность на Ленина в принципе. Этим вопросом задается обозреватель НГС Стас Соколов — и даже предлагает альтернативные варианты. Публикуем его мнение от первого лица.



Для начала давайте признаем очевидное: улица Ленина и так является центром притяжения горожан, никаких дополнительных усилий для этого не нужно. Более того, улица эта и вообще центр уже сейчас перегружены, что приводит и к пробкам, и к проблемам с парковкой, и к росту арендных ставок, которые, разумеется, включаются в цены ресторанов и магазинов здесь. Усилия городской общественности и властей должны быть направлены на то, чтобы распределять эту нагрузку, создавать новые точки притяжения, а не усугублять проблему.

Пешеходная зона от Инской в направлении Большевистской и пешеходного моста через нее Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пешеходная улица должна создавать какую-то новую сущность, новое пространство, а не паразитировать на том, что уже сложилось и работает. Если уж Новосибирску непременно хочется иметь у себя эту самую пешеходную зону, то, может быть, стоит присмотреться к каким-то другим улицам. Которые сейчас, может быть, не выглядят очевидными претендентами. Например, московская Никольская таким претендентом тоже не казалась — так, тупиковый проезд на задворках в центре.



Есть еще один нюанс. Мне кажется, не всем понятна разница между пешеходной улицей и парком. В отличие от парка, куда приходят просто погулять, улица должна к чему-то вести. То есть на ней как минимум должен быть какой-то набор привлекательных баров, магазинов, театров. Тогда она будет жить и дышать не только в дни проведения фестивалей и праздников, а ежедневно. Где же в Новосибирске такую улицу можно организовать?

Инская

Историческое здание психоневрологического диспансера на Инской, 65 Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самым перспективным, хотя и требующим серьезных затрат вариантом еще недавно можно было назвать Инскую. Там до сих пор сохранилось какое-то количество старых зданий, она находится рядом с Михайловской набережной, с которой ее связывает мост над Большевистской, и зонами интенсивной новой застройки.

Начало улицы Инской сегодня Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Прекрасное место, которое, если его почистить и отреставрировать да еще дополнить чем-то соответствующим этой стилистике, могло бы стать той самой новой точкой притяжения для горожан. Такой иркутский 130-й квартал на минималках. К сожалению, впрочем, это уже почти упущенная возможность: землю там уже частично разобрали под застройку, а сама улица превратилась в большую парковку.



Чаплыгина

Историческое здание на Чаплыгина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Самый простой вариант, требующий минимум затрат, — это улица Чаплыгина. Здесь тоже есть и старые дома, и уже работающие заведения, позаботившиеся о том, чтобы привести в порядок пространство перед ними. Пешеходность Чаплыгина, конечно, ограничена пересекающими ее улицами Советская и Урицкого, но переход в условиях отсутствия перекрестка по определению менее опасен.

Деревянный дом постройки 1903 года на Чаплыгина Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но главное, Чаплыгина сегодня является по сути улицей тупиковой — перед выходом на улицу Революции она упирается в запертые ворота, а ключи есть только у живущих в соседних домах автовладельцев. То есть ее логистическая ценность с точки зрения городской дорожной сети в целом стремится к нулю. Длина улицы невелика, около 700 метров, но это существенно больше, чем 400-метровый обрубок улицы Ленина, который предлагают освободить от машин.



Советская

Пешеходная зона на Советской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если уж городу так хочется сделать действительно крупное пешеходное пространство, то можно пожертвовать одним из дублеров Красного проспекта. Сейчас предложение убрать движение автомобилей с Советской (от начала до Орджоникидзе) может прозвучать каким-то расточительством. Но, в принципе, при разумном перенаправлении потоков, такой шаг не принесет заметных сложностей даже для жителей этой улицы, поскольку добраться к любому зданию можно будет через многочисленные улицы, ее пересекающие.

Дом купца Крюкова на Советской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В этой части Советской на первых этажах почти нет жилья, здесь есть где открывать заведения и магазины. Имеется библиотека, которую пешеходный трафик позволит активнее развивать как культурный центр. Наконец, Советская имеет более или менее однородную архитектуру, это красивая (по новосибирским меркам) улица, которую вполне реально превратить в зону прогулок, шопинга и кафе.



Серебренниковская

Трамвай на Серебренниковской Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Пешеходной, в принципе, можно сделать даже Серебренниковскую, оставив там трамвай, как на стамбульской Истикляль. Улица дублирует Красный проспект, на ней тоже есть некоторое количество исторических зданий, есть даже небольшие зеленые зоны, а главное — есть где развивать столь необходимую пешеходной улице торгово-сервисную инфраструктуру. К ней, наконец, примыкает выход на пешеходный мост через Ипподромскую в сторону метро «Октябрьская». Гуляй не хочу.



Тополёвая (Военный городок)

Одно из зданий Военного городка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ну и, наконец, у Новосибирска есть разваливающийся, заброшенный Военный городок. Вот уж действительно место, которое при разумном подходе и заинтересованных инвесторах можно было превратить в настоящую туристическую жемчужину. С кафе, небольшими отелями, офисами креативных компаний — и всё это в кирпичных невысоких строениях более чем столетней давности. Здесь ведь даже уже сделан первый шаг — открыт музей «Россия — Моя история». Просто представьте себе, что так же будет выглядеть примерно всё.

Часть зданий находится в запустении и разрушается Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Удаленность Военного городка не должна пугать. На самом деле он расположен идеально: ближе к зонам активной застройки, чем центр, но и из центра до него рукой подать: ходят же массово люди в «Ауру» пешком от метро. А главное — это место стало бы новой, дополнительной точкой притяжения, возникшей на месте депрессивного по сути района.



На четырехполосной улице Ленина для проезда доступны только две полосы Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Что же касается улицы Ленина, то прежде чем задумываться о каких-то революционных преобразованиях, ее хорошо бы просто привести в порядок. Сделать в едином стиле тротуары, которые сейчас представляют собой лоскутное одеяло из покрытий положенных разным владельцами зданий и помещений в них. Было бы крайне полезно убрать громоздкие «сараи», которые изображают «летние веранды», — достаточно навесов и легких столов со стульями на тротуаре. В крайнем случае можно разработать какой-то единый стандарт, по которому эти веранды выстроились бы в гармоничный ряд, а не торчали бы, как наросшие на волнорез ракушки.

Улица Ленина во время одного из фестивалей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











И уж если хочется избавить Ленина от машин, то для этого достаточно просто запретить здесь парковку вне ограниченного количества платных паркингов и какое-то время нещадно штрафовать нарушителей. Проблема ведь не в том, что проезжающие автомобили не дают пешеходам выйти на проезжую часть. Проблема в том, что улица используется в качестве бесплатной парковки. А такого в центре города быть точно не должно нигде. Прежде чем затевать в квартире капитальный ремонт, стоит попробовать хотя бы в качестве эксперимента хоть раз устроить в ней генеральную уборку.

Какая из улиц подходит на роль пешеходной больше, чем Ленина? Инская Чаплыгина Советская Серебренниковская Тополёвая Лучше Ленина всё равно не придумать Никакая Предложу свой вариант в комментариях

О том, какие доводы приводили сторонники превращения улицы Ленина в пешеходную, можно узнать из материала НГС о заседании сразу двух комиссий Общественного совета по градостроительству.

