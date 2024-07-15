А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина

Идея пешеходной улицы в Новосибирске превратилась уже в какую-то idée fixe, которая делит горожан по линии новаторы — ретрограды. При этом споры почему-то ведутся в основном в отношении одного единственного места — улицы Ленина. И противопоставление новаторства консерватизму как-то затмило, мне кажется, суть вопроса: а нужна ли пешеходность на Ленина в принципе. Этим вопросом задается обозреватель НГС Стас Соколов — и даже предлагает альтернативные варианты. Публикуем его мнение от первого лица.
Для начала давайте признаем очевидное: улица Ленина и так является центром притяжения горожан, никаких дополнительных усилий для этого не нужно. Более того, улица эта и вообще центр уже сейчас перегружены, что приводит и к пробкам, и к проблемам с парковкой, и к росту арендных ставок, которые, разумеется, включаются в цены ресторанов и магазинов здесь. Усилия городской общественности и властей должны быть направлены на то, чтобы распределять эту нагрузку, создавать новые точки притяжения, а не усугублять проблему.
Пешеходная улица должна создавать какую-то новую сущность, новое пространство, а не паразитировать на том, что уже сложилось и работает. Если уж Новосибирску непременно хочется иметь у себя эту самую пешеходную зону, то, может быть, стоит присмотреться к каким-то другим улицам. Которые сейчас, может быть, не выглядят очевидными претендентами. Например, московская Никольская таким претендентом тоже не казалась — так, тупиковый проезд на задворках в центре.
Есть еще один нюанс. Мне кажется, не всем понятна разница между пешеходной улицей и парком. В отличие от парка, куда приходят просто погулять, улица должна к чему-то вести. То есть на ней как минимум должен быть какой-то набор привлекательных баров, магазинов, театров. Тогда она будет жить и дышать не только в дни проведения фестивалей и праздников, а ежедневно. Где же в Новосибирске такую улицу можно организовать?
Инская
Самым перспективным, хотя и требующим серьезных затрат вариантом еще недавно можно было назвать Инскую. Там до сих пор сохранилось какое-то количество старых зданий, она находится рядом с Михайловской набережной, с которой ее связывает мост над Большевистской, и зонами интенсивной новой застройки.
Прекрасное место, которое, если его почистить и отреставрировать да еще дополнить чем-то соответствующим этой стилистике, могло бы стать той самой новой точкой притяжения для горожан. Такой иркутский 130-й квартал на минималках. К сожалению, впрочем, это уже почти упущенная возможность: землю там уже частично разобрали под застройку, а сама улица превратилась в большую парковку.
Чаплыгина
Самый простой вариант, требующий минимум затрат, — это улица Чаплыгина. Здесь тоже есть и старые дома, и уже работающие заведения, позаботившиеся о том, чтобы привести в порядок пространство перед ними. Пешеходность Чаплыгина, конечно, ограничена пересекающими ее улицами Советская и Урицкого, но переход в условиях отсутствия перекрестка по определению менее опасен.
Но главное, Чаплыгина сегодня является по сути улицей тупиковой — перед выходом на улицу Революции она упирается в запертые ворота, а ключи есть только у живущих в соседних домах автовладельцев. То есть ее логистическая ценность с точки зрения городской дорожной сети в целом стремится к нулю. Длина улицы невелика, около 700 метров, но это существенно больше, чем 400-метровый обрубок улицы Ленина, который предлагают освободить от машин.
Советская
Если уж городу так хочется сделать действительно крупное пешеходное пространство, то можно пожертвовать одним из дублеров Красного проспекта. Сейчас предложение убрать движение автомобилей с Советской (от начала до Орджоникидзе) может прозвучать каким-то расточительством. Но, в принципе, при разумном перенаправлении потоков, такой шаг не принесет заметных сложностей даже для жителей этой улицы, поскольку добраться к любому зданию можно будет через многочисленные улицы, ее пересекающие.
В этой части Советской на первых этажах почти нет жилья, здесь есть где открывать заведения и магазины. Имеется библиотека, которую пешеходный трафик позволит активнее развивать как культурный центр. Наконец, Советская имеет более или менее однородную архитектуру, это красивая (по новосибирским меркам) улица, которую вполне реально превратить в зону прогулок, шопинга и кафе.
Серебренниковская
Пешеходной, в принципе, можно сделать даже Серебренниковскую, оставив там трамвай, как на стамбульской Истикляль. Улица дублирует Красный проспект, на ней тоже есть некоторое количество исторических зданий, есть даже небольшие зеленые зоны, а главное — есть где развивать столь необходимую пешеходной улице торгово-сервисную инфраструктуру. К ней, наконец, примыкает выход на пешеходный мост через Ипподромскую в сторону метро «Октябрьская». Гуляй не хочу.
Тополёвая (Военный городок)
Ну и, наконец, у Новосибирска есть разваливающийся, заброшенный Военный городок. Вот уж действительно место, которое при разумном подходе и заинтересованных инвесторах можно было превратить в настоящую туристическую жемчужину. С кафе, небольшими отелями, офисами креативных компаний — и всё это в кирпичных невысоких строениях более чем столетней давности. Здесь ведь даже уже сделан первый шаг — открыт музей «Россия — Моя история». Просто представьте себе, что так же будет выглядеть примерно всё.
Удаленность Военного городка не должна пугать. На самом деле он расположен идеально: ближе к зонам активной застройки, чем центр, но и из центра до него рукой подать: ходят же массово люди в «Ауру» пешком от метро. А главное — это место стало бы новой, дополнительной точкой притяжения, возникшей на месте депрессивного по сути района.
Что же касается улицы Ленина, то прежде чем задумываться о каких-то революционных преобразованиях, ее хорошо бы просто привести в порядок. Сделать в едином стиле тротуары, которые сейчас представляют собой лоскутное одеяло из покрытий положенных разным владельцами зданий и помещений в них. Было бы крайне полезно убрать громоздкие «сараи», которые изображают «летние веранды», — достаточно навесов и легких столов со стульями на тротуаре. В крайнем случае можно разработать какой-то единый стандарт, по которому эти веранды выстроились бы в гармоничный ряд, а не торчали бы, как наросшие на волнорез ракушки.
И уж если хочется избавить Ленина от машин, то для этого достаточно просто запретить здесь парковку вне ограниченного количества платных паркингов и какое-то время нещадно штрафовать нарушителей. Проблема ведь не в том, что проезжающие автомобили не дают пешеходам выйти на проезжую часть. Проблема в том, что улица используется в качестве бесплатной парковки. А такого в центре города быть точно не должно нигде. Прежде чем затевать в квартире капитальный ремонт, стоит попробовать хотя бы в качестве эксперимента хоть раз устроить в ней генеральную уборку.
Какая из улиц подходит на роль пешеходной больше, чем Ленина?
О том, какие доводы приводили сторонники превращения улицы Ленина в пешеходную, можно узнать из материала НГС о заседании сразу двух комиссий Общественного совета по градостроительству.
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