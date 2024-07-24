В сквере рядом с площадью Маркса сняли асфальт и разрыли дорожки — фото с места

Вид на центральную аллею парка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Сквере сибиряков-гвардейцев в Новосибирске начались ремонтные работы. Проект благоустройства этой зеленой зоны был представлен еще три года назад. НГС посмотрел, что что там происходит сейчас.

Работы в сквере развернули месяц назад (24 июня), выполняет их по заказу новосибирского «Горзеленхоза» ООО «ПД».

ООО «ПД» зарегистрировано в 2014 году по семи видам деятельности среди которых производство штукатурных работ, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство прочих отделочных и завершающих работ и т. д. Выручка компании в 2023 году составила 22,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей. Единственный владелец и руководитель компании — Максим Глазырин. Это его единственный действующий бизнес, данные о котором имеются в базе «Контур.Фокус».



Наиболее заметна деятельность рабочих в центральной аллее. Здесь полностью снят старый асфальт, появились кучи щебня и большие упаковки с бордюрным камнем, примерно в центре аллеи стоят бытовки. Зона работ не закрыта, так что люди здесь продолжают гулять, сидеть на лавочках и вообще поводить время так, как это обычно бывает в парках.



На центральной аллее должны появиться новый асфальт и бордюрные блоки Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Снят верхний слой земли и в аллее, пересекающей сквер под углом. Раньше здесь была просто утоптанная земля, местами посыпанная каменной крошкой. Весной и после сильных дождей здесь частенько разливались лужи. Ранее тут уже установили новые фонари.

Горожане играют в бадминтон на дорожке парка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сквер сибиряков-гвардейцев расположен в глубине квартала, он окружен жилыми домами, комплексом зданий Телецентра и недостроем на улице Покрышкина. Значительная часть сквера выглядит как просто оставшаяся нетронутой часть леса, хотя последние 20 лет здесь периодически высаживаются и новые деревья. Кроме центральной аллеи и аллеи, ведущей в сторону здания на Титова, 1, дорожки здесь просто протоптаны людьми там, где им удобно было ходить. До 2021 года часть сквера и вовсе занимали самовольно установленные гаражи.

Фонари появились и на дорожках, где прежде не было освещения Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Концепцию реконструкции сквера представили впервые публике еще в 2021 году. В сквере должны появиться благоустроенные площадки для детей с игровыми комплексами, батутом и качелями: одна из них расположится на месте существующей, между дорожками, ведущими к школе, другая — ближе к домам на улице Сибиряков-Гвардейцев, 10 и 12. Спортплощадки с тренажерами и покрытая песком площадка для выгула и дрессировки собак запланированы в районе домов № 16 и 18.

Окончательный план работ был утвержден в мэрии в 2022 году. Он, в частности, предусматривает появление сиреневого променада и жасминовой аллеи, а также «создание цветочного оформления в природном стиле».

Нынешний, второй этап работ в сквере должен быть завершен 15 сентября 2024 года.

В Новосибирске в последние годы активизировались работы по реконструкции и созданию новых зеленых зон. Не всегда, впрочем, дело идет так скоро, как было запланировано. Например, реконструкция Первомайского сквера, начатая еще весной прошлого года, не завершена и сегодня. Далеки от завершения и работы по строительству парка «Каменка».