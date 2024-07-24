Кортеж из 15 машин промчался по Большевистской — видео из Новосибирска

В Новосибирске по улице Большевистской промчался кортеж с участием около 15 автомобилей — машины двигались в сторону Академгородка.
Колонну автомобилей заметили около 10:30.
Сегодня председатель правительства РФ работает в новосибирском Академгородке. Михаил Мишустин посетит Технопарк, НГУ и встретится с молодыми учёными. В Академгородке готовятся встречать премьер-министра с раннего утра — там уже дежурят машины полиции, скорой и МЧС, а на территории НГУ установили ограждения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым.
Накануне жители Новосибирска подсказали Михаилу Мишустину, где ему стоит побывать в городе. Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.
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