Кортеж из 15 машин промчался по Большевистской — видео из Новосибирска

Колонну заметили около 10:30











В Новосибирске по улице Большевистской промчался кортеж с участием около 15 автомобилей — машины двигались в сторону Академгородка.

Колонну автомобилей заметили около 10:30.

Читатель НГС предположил, что сопровождение предназначено для премьер-министра Михаила Мишустина Источник: Читатель НГС

Сегодня председатель правительства РФ работает в новосибирском Академгородке. Михаил Мишустин посетит Технопарк, НГУ и встретится с молодыми учёными. В Академгородке готовятся встречать премьер-министра с раннего утра — там уже дежурят машины полиции, скорой и МЧС, а на территории НГУ установили ограждения.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым.



Накануне жители Новосибирска подсказали Михаилу Мишустину, где ему стоит побывать в городе. Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.

