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Город Кортеж из 15 машин промчался по Большевистской — видео из Новосибирска

Кортеж из 15 машин промчался по Большевистской — видео из Новосибирска

Сегодня в Академгородке работает премьер-министр Михаил Мишустин

387
4 комментария
Колонну заметили около 10:30

В Новосибирске по улице Большевистской промчался кортеж с участием около 15 автомобилей — машины двигались в сторону Академгородка.

Колонну автомобилей заметили около 10:30.

Читатель НГС предположил, что сопровождение предназначено для премьер-министра Михаила Мишустина

Сегодня председатель правительства РФ работает в новосибирском Академгородке. Михаил Мишустин посетит Технопарк, НГУ и встретится с молодыми учёными. В Академгородке готовятся встречать премьер-министра с раннего утра — там уже дежурят машины полиции, скорой и МЧС, а на территории НГУ установили ограждения.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым.

Накануне жители Новосибирска подсказали Михаилу Мишустину, где ему стоит побывать в городе. Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.

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Новосибирск Михаил Мишустин Академгородок
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Комментарии
4
Антонин Новый
24 июля 2024, 11:14
машины едут по дороге!
Фродо Бэггинс
24 июля 2024, 11:11
надо ж так бояться
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