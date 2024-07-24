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Город эксклюзив В Академгородке усиление полиции, дежурят скорая и МЧС — там ждут визита Мишустина

В Академгородке усиление полиции, дежурят скорая и МЧС — там ждут визита Мишустина

Премьер-министр второй день работает в Новосибирске

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100 комментариев
Полиция заступила на дежурство за несколько часов до мероприятия

Новосибирский Академгородок заполонили машины полиции, скорой помощи и МЧС. Сегодня туда должен приехать глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Сотрудники полиции на посту с раннего утра

Ожидается, что вскоре премьер-министр прибудет в Технопарк. После Михаила Мишустина ждут в физико-математической школе при НГУ (СУНЦ НГУ).

Реанимационная бригада также дежурит неподалёку от технопарка

На территории Новосибирского государственного университета корреспондент НГС также заметила несколько полицейских машин и ограждения.

Усиление охраны произошло и у здания НГУ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым.

Накануне жители Новосибирска подсказали Михаилу Мишустину, где ему стоит побывать в городе. Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.

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Новосибирск Мишустин НГУ Технопарк Академгородка
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Комментарии
100
За державу обидно!
24 июля 2024, 10:23
Уж если едет в Академ, то просто поговори со студентами и научной элитой во душам ,без галстука и уверен их рассказы про нашу реальность точно не будут совпадать с теми бреднями ,которые вчера рассказывал Травников про свои "успехи" ,про то ,что в Новосибирске производят компьютеры, электронику и что промышленность у нас высокотехнологичная развивается невиданными темпам и мы оказывается лидеры в СФО по туризму (не Алтай и не Шерегеш, а наш застроенный человейниками, стоящий в вечной пробке ,без дорог и мостов, заваленный мусором ,с уже оформившимися гетто на окраинах Новосибирск или вонючий Искитим ,засыпанный цементной пылью)
Gordon Shumway
24 июля 2024, 09:52
Скорая для Мишустина? Вдруг ему поплохеет от увиденного?
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