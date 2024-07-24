В Академгородке усиление полиции, дежурят скорая и МЧС — там ждут визита Мишустина

Полиция заступила на дежурство за несколько часов до мероприятия Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Новосибирский Академгородок заполонили машины полиции, скорой помощи и МЧС. Сегодня туда должен приехать глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Сотрудники полиции на посту с раннего утра Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Ожидается, что вскоре премьер-министр прибудет в Технопарк. После Михаила Мишустина ждут в физико-математической школе при НГУ (СУНЦ НГУ).

Реанимационная бригада также дежурит неподалёку от технопарка Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











На территории Новосибирского государственного университета корреспондент НГС также заметила несколько полицейских машин и ограждения.

Усиление охраны произошло и у здания НГУ Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Новосибирск накануне. Во вторник премьер-министр побывал в реконструированном аэропорту Толмачёво и встретился с губернатором Андреем Травниковым.

Накануне жители Новосибирска подсказали Михаилу Мишустину, где ему стоит побывать в городе. Все новости о визите премьер-министра в Новосибирск НГС собрал в одном месте.