НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, дождь

ощущается как +21

5 м/c,

ю-в.

 738мм 82%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,09
EUR 96,30

СРОЧНО

Названа сумма претензий к мусорному оператору

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Хищение 62 млн из бюджета
Июльфест в Новосибирске
Метро на высоте 9 м
Лайфхаки для работодателей
Пожар на рынке
Как понизить холестерин едой
Федералы скупают Новосибирск
НГС в Telegram
Город Власти назвали сумму претензий к мусорному оператору Новосибирской области

Власти назвали сумму претензий к мусорному оператору Новосибирской области

При этом вопрос о лишении «САХ» статуса регоператора не рассматривается, подчеркнули в министерстве ЖКХ

1 037
5 комментариев
Весь 2024 год рынок по обращению ТКО в Новосибирской области сотрясают скандалы

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области 18 июля назвало точную сумму требований, которые правительство намерено выставить мусорному оператору МУП «САХ».

Из сообщения ведомства следует, что в Арбитражном суде будет решаться спор о компенсации за неисполненные обязательства в размере 11 миллионов рублей.

Иск связан с тем, регоператор не выполнил ряд обязательств по соглашению с министерством. В частности, был нарушен срок предоставления планов по организации работы регоператора, а также неправильно оформлены договоры с объектами размещения отходов.

— Если в суде факт нарушения будет установлен, это позволит предъявить требование по раскрытию банковской гарантии по перечисленным нарушениям на сумму порядка 11 миллионов рублей, — заявили в министерстве ЖКХ.

Власти утверждают, что МУП «САХ» их требования не признает. При этом вопрос о лишении регоператора статуса не рассматривается.

— Решение суда не повлияет на статус МУП «САХ» как регионального оператора, оно продолжит исполнять свои обязанности. Основания для лишения статуса регоператора указаны в п. 40 Федеральных Правил обращения с ТКО, данный случай к ним не относится, — подчеркнули в министерстве.

НГС направил запрос в МУП «САХ» с просьбой прокомментировать претензии областного правительства. При получении ответа материал будет дополнен.

Напомним, что вопрос получения банковской гарантии с мусорного регоператора стал поводом для задержания министра ЖКХ Дениса Архипова. Его обвиняют в том, что он отозвал требование выплатить в бюджет банковскую гарантию в размере 220 миллионов рублей по договору с бывшим регоператором компанией «Экология-Новосибирск». Сегодня обязанности главы министерства исполняет заместитель Архипова Евгений Назаров.

Также на неделе коллективу МУП «САХ» представили нового директора. Им стал Александр Южаков — бывший подчиненный мэра Максима Кудрявцева в рамках работы в омском филиале ПАО «Ростелеком».

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
МУП САХ Мусорный оператор Вывоз мусора Вывоз ТКО
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
трям-брям
18 июля 2024, 17:56
А что с «Экология-Новосибирск»? Бабла собрали и свалили в туман.
Гость
18 июля 2024, 18:04
Пришли москвичи, Иванычей местных Пересажали... Сами себе карманы набивают... В этом то и был прикол Столицы Сибири... Заманить в мегаполис 2-3 миллиона приезжих колхозанов (доступным жильём и плюшками с мат.капитала) и Обирать их до Нитки...🤣🤣🤣🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Serg,47

Галина,40

Виталий,26

Людмила,58

Eclipse,35

Умка,31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление