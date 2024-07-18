Власти назвали сумму претензий к мусорному оператору Новосибирской области

Весь 2024 год рынок по обращению ТКО в Новосибирской области сотрясают скандалы Источник: Сергей Ляшко / NGS.RU











Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области 18 июля назвало точную сумму требований, которые правительство намерено выставить мусорному оператору МУП «САХ».

Из сообщения ведомства следует, что в Арбитражном суде будет решаться спор о компенсации за неисполненные обязательства в размере 11 миллионов рублей.



Иск связан с тем, регоператор не выполнил ряд обязательств по соглашению с министерством. В частности, был нарушен срок предоставления планов по организации работы регоператора, а также неправильно оформлены договоры с объектами размещения отходов.

— Если в суде факт нарушения будет установлен, это позволит предъявить требование по раскрытию банковской гарантии по перечисленным нарушениям на сумму порядка 11 миллионов рублей, — заявили в министерстве ЖКХ.



Власти утверждают, что МУП «САХ» их требования не признает. При этом вопрос о лишении регоператора статуса не рассматривается.



— Решение суда не повлияет на статус МУП «САХ» как регионального оператора, оно продолжит исполнять свои обязанности. Основания для лишения статуса регоператора указаны в п. 40 Федеральных Правил обращения с ТКО, данный случай к ним не относится, — подчеркнули в министерстве.



НГС направил запрос в МУП «САХ» с просьбой прокомментировать претензии областного правительства. При получении ответа материал будет дополнен.



Напомним, что вопрос получения банковской гарантии с мусорного регоператора стал поводом для задержания министра ЖКХ Дениса Архипова. Его обвиняют в том, что он отозвал требование выплатить в бюджет банковскую гарантию в размере 220 миллионов рублей по договору с бывшим регоператором компанией «Экология-Новосибирск». Сегодня обязанности главы министерства исполняет заместитель Архипова Евгений Назаров.