Новосибирский МинЖКХ планирует судиться с регоператором из-за некачественной работы по вывозу мусора

Юристы министерства должны направить иск не позднее 1 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министерство ЖКХ Новосибирской области обратится в Арбитражный суд с иском к муниципальному «Спецавтохозяйству» (САХ), которое занимается вывозом мусора, как региональный оператор. Такое решение было принято на прошедшем совещании в Правительстве НСО под председательством замгубернатора Сергея Сёмки.

Участники совещания (копия протокола имеется в распоряжении редакции) оценили работу регоператора и пришли к выводу, что МУП «САХ» не выполняет свои обязательства по договору. Юристы министерства должны направить иск не позднее 1 августа.

— В случае удовлетворения исковых требований министерства направить требование о выплате денежных средств в банк по банковской гарантии в соответствии с условиями соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО, — говорится в протоколе без указания конкретной суммы.

НГС обратился с запросами по ситуации в МинЖКХ и МУП САХ.

Напомним, что вопрос получения банковской гарантии с мусорного регоператора стал поводом для задержания министра ЖКХ Дениса Архипова. Его обвиняют в том, что он отозвал требование выплатить в бюджет банковскую гарантию в размере 220 миллионов рублей по договору с бывшим регоператором компанией «Экология-Новосибирск». Сегодня обязанности главы министерства исполняет заместитель Архипова Евгений Назаров.



Также на совещании обсуждался вопрос об изменении маршрутов вывоза мусора. В связи с закрытием полигона «Левобережный» региональному департаменту по тарифам рекомендовали учесть сложности с транспортировкой отходов, когда специалисты будут формировать единый тариф на услуги регоператора. Последний в свою очередь должен привести причины, почему тариф должен быть увеличен и насколько.

В начале недели редакция НГС подробно рассказывала о причинах и возможных последствиях закрытия полигона «Левобережный». Эксперты полагают, что город находится на грани мусорного коллапса и сошлись во мнении, что исправить ситуацию можно только одним способом.