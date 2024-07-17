«Очень капиталоемко»: Новосибирску не хватает миллиарда рублей на освещение улиц

Муниципальная программа обновления фонарей не поспевает за потребностями города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на решение проблемы с освещением городских улиц не хватает более миллиарда рублей. Об этом заявил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов в эфире радиостанции «Городская волна».



Эпов отметил, что работа по обновлению освещения в Новосибирске «очень капиталоемкая».



— По нашим подсчетам, нам нужно более миллиарда рублей, чтобы модернизировать — заменить и поставить — современные светодиодные светильники. Это очень капиталоемко, — заявил Эпов в эфире.



Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев, который также присутствовал на прямом эфире радиостанции, напомнил о существовании муниципальной программы по замене освещения в Новосибирске, но она не поспевает за потребностями города.



Сейчас мэрия Новосибирска ищет различные варианты решения этой проблемы — обсуждается возможность использования лизинга, энергосервисных контрактов. Эти способы чиновник назвал «наиболее быстрыми» в вопросах замены уличного освещения в рамках всего Новосибирска.

