«Очень капиталоемко»: Новосибирску не хватает миллиарда рублей на освещение улиц

В Новосибирске на решение проблемы с освещением городских улиц не хватает более миллиарда рублей. Об этом заявил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов в эфире радиостанции «Городская волна».
Эпов отметил, что работа по обновлению освещения в Новосибирске «очень капиталоемкая».
— По нашим подсчетам, нам нужно более миллиарда рублей, чтобы модернизировать — заменить и поставить — современные светодиодные светильники. Это очень капиталоемко, — заявил Эпов в эфире.
Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев, который также присутствовал на прямом эфире радиостанции, напомнил о существовании муниципальной программы по замене освещения в Новосибирске, но она не поспевает за потребностями города.
Сейчас мэрия Новосибирска ищет различные варианты решения этой проблемы — обсуждается возможность использования лизинга, энергосервисных контрактов. Эти способы чиновник назвал «наиболее быстрыми» в вопросах замены уличного освещения в рамках всего Новосибирска.
В 2021 году НГС публиковал интерактивную карту темных пятен Новосибирска, а в 2022 году журналисты сами проверили, как освещают проблемные улицы (никак).