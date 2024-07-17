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Город «Очень капиталоемко»: Новосибирску не хватает миллиарда рублей на освещение улиц

«Очень капиталоемко»: Новосибирску не хватает миллиарда рублей на освещение улиц

Решать проблему хотят с помощью заключения энергосервисных контрактов

200
3 комментария
Муниципальная программа обновления фонарей не поспевает за потребностями города

В Новосибирске на решение проблемы с освещением городских улиц не хватает более миллиарда рублей. Об этом заявил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов в эфире радиостанции «Городская волна».

Эпов отметил, что работа по обновлению освещения в Новосибирске «очень капиталоемкая».

— По нашим подсчетам, нам нужно более миллиарда рублей, чтобы модернизировать — заменить и поставить — современные светодиодные светильники. Это очень капиталоемко, — заявил Эпов в эфире.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев, который также присутствовал на прямом эфире радиостанции, напомнил о существовании муниципальной программы по замене освещения в Новосибирске, но она не поспевает за потребностями города.

Сейчас мэрия Новосибирска ищет различные варианты решения этой проблемы — обсуждается возможность использования лизинга, энергосервисных контрактов. Эти способы чиновник назвал «наиболее быстрыми» в вопросах замены уличного освещения в рамках всего Новосибирска.

В 2021 году НГС публиковал интерактивную карту темных пятен Новосибирска, а в 2022 году журналисты сами проверили, как освещают проблемные улицы (никак).

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска Освещение Сергей Эпов Иосиф Кодалаев
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Комментарии
5
fin
17 июля 2024, 22:41
Ну что и тут не слова богу. Есть что нибудь на что хватает денег? Если денег нет зачем помогаем "новым территориям"?
Гость
17 июля 2024, 22:41
Постойте , зачем вам такие суммы ? Давайте начнем с малого. 50 млн , на ремонт светофоров где ?
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