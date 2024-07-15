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Город «Непростое решение»: директор новосибирского «Горфонтана» покидает пост

«Непростое решение»: директор новосибирского «Горфонтана» покидает пост

Как сообщил НГС Валерий Науменко, сегодня был его последний рабочий день

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1 комментарий
Валерий Науменко стал начальником МКУ «Городской фонтан» в июле 2017 года.

В Новосибирске директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко покидает пост. О принятом решении он объявил в своих соцсетях.

— Друзья, спустя 7 лет работы, я принял непростое решение покинуть пост директора «Горфонтана». Эти годы были для меня невероятно значимыми, — написал Валерий Науменко на своей странице во «ВКонтакте». — Вместе мы преодолевали трудности, радовались успехам и создавали что-то по-настоящему прекрасное.

Он отметил, что за каждым фонтаном «стоит огромное количество людей, которые ежедневно трудятся на благо и красоту» города. Валерий Науменко также выразил уверенность, что учреждение продолжит развиваться под руководством нового директора.

В разговоре с НГС Валерий Науменко подтвердил данные о том, что он покидает пост. Руководитель «Горфонтана» объяснил, что 15 июля был его последний рабочий день.

— До пятницы я был в отпуске, а с сегодняшнего дня уволен. Но мне сказали, что сегодня последний рабочий день, — уточнил Валерий Науменко.

Собеседник НГС не сообщил, куда планирует перейти работать. Корреспондент издания обратился в департамент информационной политики мэрии с просьбой уточнить, кто сейчас исполняет обязанности руководителя учреждения.

Валерий Науменко окончил электроэнергетический факультет НЭТИ (сейчас — НГТУ), был заведующим лаборатории НГТУ, заместителем директора НИИ и депутатом горсовета. Кроме того, он известен в городе как основатель и бывший владелец бара «Гевара». Валерий Науменко стал начальником МКУ «Городской фонтан» в июле 2017 года.

Несколько дней назад стало известно, что Александр Колмаков покинул пост главы Октябрьского района Новосибирска. Он может перейти работать в региональное правительство.

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Комментарии
3
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
15 июля 2024, 20:46
Бедолага мужик, деняк наэрно тучи не клюют, а штоны с пинжаком так и не отутюжыл....Какой страм....
Гость
15 июля 2024, 20:48
Нафонтанировался!
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