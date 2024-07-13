Сделать пешеходной или оставить как есть? Что новосибирцы думают о судьбе улицы Ленина — итоги опроса НГС

Редакция предложила читателям четыре варианта ответов в опросе о судьбе улицы Ленина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске общественный совет большинством голосов принял решение о перекрытии улицы Ленина с возможностью проезда по Советской. Вместе с тем решение не окончательное — власти планируют прислушаться и к горожанам.

НГС решил узнать мнение жителей Новосибирска и объявил опрос — с его итогами можно ознакомиться ниже.



Редакция предложила читателям четыре варианта ответов в опросе о судьбе улицы Ленина. Выяснилось, что 50% читателей НГС проголосовали за то, чтобы «Оставить так, как есть, и просто реконструировать центр города».



На втором месте по количеству голосов оказалось предложение сделать улицу пешеходной от площади Ленина до улицы Урицкого (32%) — именно за такой вариант проголосовало большинство членов общественного совета на заседании.



10% опрошенных посчитали приемлемым вариантом сделать улицу пешеходной от площади Ленина до Советской, а от улицы Советской до Урицкого — частично пешеходной, разрешив проезжать машинам.



Меньше 10% — 8% опрошенных, проголосовали за то, чтобы власти оставили две полосы движения для автомобилей от площади Ленина до улицы Урицкого. Остальное пространство предлагается отдать пешеходам.



Как сообщал НГС, судьбу улицы Ленина и реконструкцию центра Новосибирска обсудили на заседании двух комиссий по общественным пространствам и транспорту экспертного совета. Специалисты преобладающим числом голосов приняли решение перекрыть улицу Ленина от одноименной площади до Урицкого с проездом по Советской.

Такой вариант планируется порекомендовать мэру Новосибирска для дальнейшей проработки с инициативной группой и экспертами.

Александр Баранов, генеральный директор «Лаборатории градпланирования», объяснял, что сейчас специалисты будут разрабатывать детальную схему. Третья стадия проекта — согласование с жителями.



Улицу Ленина в Новосибирске делали пешеходной несколько раз. Ограничения для транспорта вводили в период празднования Нового года, а также на День города в 2023 году — на ней также проводили фестиваль цветов.

В 2024 году в Новосибирске не стали перекрывать улицу Ленина во время празднования 131-й годовщины со дня основания города.