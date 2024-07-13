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Что новосибирцы думают о судьбе улицы Ленина

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Город Сделать пешеходной или оставить как есть? Что новосибирцы думают о судьбе улицы Ленина — итоги опроса НГС

Сделать пешеходной или оставить как есть? Что новосибирцы думают о судьбе улицы Ленина — итоги опроса НГС

Проезд по дороге перекрывали несколько раз в период праздничных мероприятий

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Редакция предложила читателям четыре варианта ответов в опросе о судьбе улицы Ленина

В Новосибирске общественный совет большинством голосов принял решение о перекрытии улицы Ленина с возможностью проезда по Советской. Вместе с тем решение не окончательное — власти планируют прислушаться и к горожанам.

НГС решил узнать мнение жителей Новосибирска и объявил опрос — с его итогами можно ознакомиться ниже.

Редакция предложила читателям четыре варианта ответов в опросе о судьбе улицы Ленина. Выяснилось, что 50% читателей НГС проголосовали за то, чтобы «Оставить так, как есть, и просто реконструировать центр города».

На втором месте по количеству голосов оказалось предложение сделать улицу пешеходной от площади Ленина до улицы Урицкого (32%) — именно за такой вариант проголосовало большинство членов общественного совета на заседании.

10% опрошенных посчитали приемлемым вариантом сделать улицу пешеходной от площади Ленина до Советской, а от улицы Советской до Урицкого — частично пешеходной, разрешив проезжать машинам.

Меньше 10% — 8% опрошенных, проголосовали за то, чтобы власти оставили две полосы движения для автомобилей от площади Ленина до улицы Урицкого. Остальное пространство предлагается отдать пешеходам.

Как сообщал НГС, судьбу улицы Ленина и реконструкцию центра Новосибирска обсудили на заседании двух комиссий по общественным пространствам и транспорту экспертного совета. Специалисты преобладающим числом голосов приняли решение перекрыть улицу Ленина от одноименной площади до Урицкого с проездом по Советской.

Такой вариант планируется порекомендовать мэру Новосибирска для дальнейшей проработки с инициативной группой и экспертами.

Александр Баранов, генеральный директор «Лаборатории градпланирования», объяснял, что сейчас специалисты будут разрабатывать детальную схему. Третья стадия проекта — согласование с жителями.

Улицу Ленина в Новосибирске делали пешеходной несколько раз. Ограничения для транспорта вводили в период празднования Нового года, а также на День города в 2023 году — на ней также проводили фестиваль цветов.

В 2024 году в Новосибирске не стали перекрывать улицу Ленина во время празднования 131-й годовщины со дня основания города.

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Улица Ленина Новосибирск Опрос Пешеходная улица
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Комментарии
12
СТИХИЯ ВОЗДУХ
13 июля 2024, 13:25
Оставьте улицу в покое
Гость
13 июля 2024, 13:20
Новосибирцам нужны новые автодороги в городе, а не перекрытие старых. Стройте дороги на месте промзон и частного сектора. Тех, кто частный сектор резервирует под высотки - увольняйте. Город на пороге полного коллпаса.
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