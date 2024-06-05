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Город «Не запланировано»: мэрия заявила, что в Новосибирске не будет перекрытия улицы Ленина на День города

«Не запланировано»: мэрия заявила, что в Новосибирске не будет перекрытия улицы Ленина на День города

Об этом в городской администрации сообщили НГС

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Проведение фейерверка в честь Дня города также не запланировано

В Новосибирске не планируется перекрывать улицу Ленина во время празднования Дня города. Об этом НГС сообщили в мэрии со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики.

— Перекрытие улицы Ленина в рамках празднования 131-й годовщины со дня основания города Новосибирска не запланировано, — сказано в сообщении.

В мэрии уточнили, что проведение фейерверка в честь Дня города также не запланировано. Вместе с тем подготовку праздничных площадок к событию специалисты могут начать не позднее 27 июня.

Праздничные мероприятия в честь 131-го дня рождения Новосибирска продлятся два дня — 29 и 30 июня. Как уточняли в мэрии, главными площадками события станут парк «Арена» и Михайловская набережная.

В прошлом году в Новосибирске часть улицы Ленина перекрыли для движения машин ко Дню города. На ней выполнили декоративно-художественное оформление.

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Пешеходная улица Ленина День города Новосибирск Мэрия
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