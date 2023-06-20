freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 83.99
eur 91.80
Тема дняСколько будет стоить проезд по четвертому мосту?
Все новости
Все новости

На Ленина «расцвели» глицинии — пешеходную улицу начали украшать искусственными цветами

Это один из четырех сезонов, которые появятся здесь ко Дню города

1 628

Украшения на улице Ленина

Поделиться

В Новосибирске улицу Ленина начали декорировать искусственными глициниями. Декор ко Дню города появился на пешеходной части улицы.

Сейчас по всей длине пешеходного отрезка от Советской до площади Ленина установлены светящиеся деревья. А на растяжках сверху сегодня развесили гроздья искусственных глициний.

Свисающие с растяжек искусственные цветы похожи на глицинии

Свисающие с растяжек искусственные цветы похожи на глицинии

Поделиться

Как ранее рассказывала вице-мэр Анна Терешкова, оформление пешеходной части улицы должно будет отразить «четыре сезона Новосибирска». Первый смонтированный участок должен, по всей видимости, символизировать весну.

Муниципальные украшения перекликаются с частными

Муниципальные украшения перекликаются с частными

Поделиться

Интересно, что в этой же части улицы уже имеется оформление в таком же стиле, его еще раньше смонтировал расположенный здесь цветочный салон.

На улицы появятся украшения, соответствующие четырем временам года

На улицы появятся украшения, соответствующие четырем временам года

Поделиться

Отрезок улицы Ленина, от Советской до площади Ленина, перекрыт для движения автотранспорта в начале июня и останется пешеходным целый месяц. Сейчас вечерами здесь уже можно заметить гуляющих горожан и выступающих уличных музыкантов.

Возможно, красочное убранство улицы Ленина позволит несколько сгладить негативное впечатление от реконструкции, которая началась в Первомайском сквере. Эта популярная у горожан зеленая зона оказалась закрытой для посещений на всё лето.

По теме

День городаПешеходная улица Ленина
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter