На Ленина «расцвели» глицинии — пешеходную улицу начали украшать искусственными цветами

В Новосибирске улицу Ленина начали декорировать искусственными глициниями. Декор ко Дню города появился на пешеходной части улицы.
Сейчас по всей длине пешеходного отрезка от Советской до площади Ленина установлены светящиеся деревья. А на растяжках сверху сегодня развесили гроздья искусственных глициний.
Как ранее рассказывала вице-мэр Анна Терешкова, оформление пешеходной части улицы должно будет отразить «четыре сезона Новосибирска». Первый смонтированный участок должен, по всей видимости, символизировать весну.
Интересно, что в этой же части улицы уже имеется оформление в таком же стиле, его еще раньше смонтировал расположенный здесь цветочный салон.
Отрезок улицы Ленина, от Советской до площади Ленина, перекрыт для движения автотранспорта в начале июня и останется пешеходным целый месяц. Сейчас вечерами здесь уже можно заметить гуляющих горожан и выступающих уличных музыкантов.
Возможно, красочное убранство улицы Ленина позволит несколько сгладить негативное впечатление от реконструкции, которая началась в Первомайском сквере. Эта популярная у горожан зеленая зона оказалась закрытой для посещений на всё лето.