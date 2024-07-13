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Город карточки Астролог назвал топ-8 самых крепких пар. А вы и ваш партнер есть в этом списке?

Астролог назвал топ-8 самых крепких пар. А вы и ваш партнер есть в этом списке?

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2 комментария
Крепкие пары создают люди, чьи знаки зодиака в одной стихии

В последние годы в России широко отмечают День семьи, любви и верности, и по этому случаю астролог Алена Лапшина рассказала NGS24.RU о знаках зодиака, у которых получится создать самые крепкие браки.

  1. Телец и Рак
  2. Скорпион и Рыбы
  3. Дева и Козерог
  4. Рак и Рыбы
  5. Водолей и Близнецы
  6. Стрелец и Лев
  7. Весы и Лев
  8. Рак и Скорпион
  9. Знаки одной стихии
1

Телец и Рак

Первое место — у традиционного, крепкого, идеально подходящего для того, чтобы хранить семейные ценности, союза Тельца и Рака. Эти ребята — победители по праву. Они точно знают, что такое крепкий брак, дом, наполненный детьми, и запах свежеиспеченных булочек по утрам.

2

Скорпион и Рыбы

Второе место достается союзу, который буквально готов слиться в единое целое и раствориться друг в друге без остатка. Это эмоциональный, чувственный, верный союз ведущего за собой и подчиняющего Скорпиона и мягких, умеющих подстраиваться под ситуацию Рыб.

3

Дева и Козерог

Почетное третье место занимает стабильный союз Девы и Козерога. В этих отношениях не будет громких скандалов, супруги не наскучат друг другу и не устанут от тихой семейной жизни, потому что стабильность и уверенность в завтрашнем дне и есть счастье. Эти знаки не претендуют на бурный роман и играют в долгую.

4

Рак и Рыбы

На четвертое место попала самая романтичная пара. Рак и Рыбы — представители водной стихии, а значит, люди эмоций, чувств, настроения. Они без слов понимают друг друга, чувствуют, что у другого на душе.

5

Водолей и Близнецы

Пятое место отдаем самой нестандартной и легкой паре. Этот союз вряд ли можно назвать традиционным, но от этого он не станет менее крепким. Приключения, драйв, разговоры обо всем на свете, новые открытия и эксперименты — вот на чем держатся отношения Водолея и Близнецов. Возможно, их союз начался с дружбы, а может, и продолжает существовать благодаря ей, а не по любви из книжных романов. Как бы то ни было, главное — им хорошо вместе.

6

Стрелец и Лев

Яркая пара Стрельца и Льва встает на шестое место. Эти отношения точно не про тихий быт и семейный уют. Самовлюбленный Лев и неутомимый Стрелец могут составить на удивление долговечный союз, который будет наполнен путешествиями, яркими эмоциями, громкими спорами о том, кто главный, но всё будет делаться с большой и искренней любовью.

7

Весы и Лев

Седьмое место отдаем яркому, но в то же время пропитанному семейными ценностями союзу огненных Львов и партнерских Весов. Такие ребята будут смотреть в одном направлении, устраивать семейные праздники, обсуждать новости за ужином, и про них точно будут говорить как о прекрасной семье. Но при такой идеальности высок шанс потерять сексуальное влечение и романтическую составляющую отношений.

8

Рак и Скорпион

На восьмое место попадает пара, которая будет катать друг друга на эмоциональных качелях, но оба останутся этим довольны. Домовитый Рак сдержит и успокоит пыл Скорпиона, а тот, в свою очередь, не даст ему заскучать и одомашниться. Отношения, построенные на чувствах и эмоциях, будут полностью удовлетворять их потребности.

9

Знаки одной стихии

Также принято считать, что крепкие пары могут создать люди, чьи знаки находятся в одной стихии.

Базово все 12 знаков зодиака делят на четыре стихии:

  • Огонь: Овен, Лев, Стрелец;

  • Земля: Телец, Дева, Козерог;

  • Вода: Рак, Скорпион, Рыбы;

  • Воздух: Близнецы, Весы, Водолей.

Союз Огонь + Огонь будет наполнен страстями, драйвом, громкими ссорами и примирениями. Земля + Земля — это крепкий, прочный союз, построенный на семейных ценностях, общих целях и верности.

Вода + Вода — союз эмоций, чувств, взаимопонимания и романтики. Такие люди будут писать друг другу стихи, бродить под луной и горько плакать в разлуке.

Воздух + Воздух — это самые беззаботные, драйвовые, легкие на подъем пары! Им всегда есть о чем поболтать, они открыты для приключений и экспериментов! С этими ребятами точно не соскучишься!

Но, конечно, не стоит забывать, что высокая совместимость — не гарантия долгого и счастливого брака так же, как и полная несовместимость. Гороскоп каждого отдельного человека индивидуален так же, как и его совместимость с кем бы то ни было.

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Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
13 июля 2024, 15:49
Какая чушь...
Гость
13 июля 2024, 16:04
Самые крепкие пары.. это когда у мужика большой кошелёк.. и большой в штанах. Поверьте мне на слово, любая женщина будет с вами при наличии этих двух составляющих. А если вы ещё развиваетесь и умны.. тогда все женщины ваши. Нет никакой любви и романтики.. везде только интерес.
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