Астролог назвал топ-8 самых крепких пар. А вы и ваш партнер есть в этом списке?

В последние годы в России широко отмечают День семьи, любви и верности, и по этому случаю астролог Алена Лапшина рассказала NGS24.RU о знаках зодиака, у которых получится создать самые крепкие браки.
- Телец и Рак
- Скорпион и Рыбы
- Дева и Козерог
- Рак и Рыбы
- Водолей и Близнецы
- Стрелец и Лев
- Весы и Лев
- Рак и Скорпион
- Знаки одной стихии
Телец и Рак
Первое место — у традиционного, крепкого, идеально подходящего для того, чтобы хранить семейные ценности, союза Тельца и Рака. Эти ребята — победители по праву. Они точно знают, что такое крепкий брак, дом, наполненный детьми, и запах свежеиспеченных булочек по утрам.
Скорпион и Рыбы
Второе место достается союзу, который буквально готов слиться в единое целое и раствориться друг в друге без остатка. Это эмоциональный, чувственный, верный союз ведущего за собой и подчиняющего Скорпиона и мягких, умеющих подстраиваться под ситуацию Рыб.
Дева и Козерог
Почетное третье место занимает стабильный союз Девы и Козерога. В этих отношениях не будет громких скандалов, супруги не наскучат друг другу и не устанут от тихой семейной жизни, потому что стабильность и уверенность в завтрашнем дне и есть счастье. Эти знаки не претендуют на бурный роман и играют в долгую.
Рак и Рыбы
На четвертое место попала самая романтичная пара. Рак и Рыбы — представители водной стихии, а значит, люди эмоций, чувств, настроения. Они без слов понимают друг друга, чувствуют, что у другого на душе.
Водолей и Близнецы
Пятое место отдаем самой нестандартной и легкой паре. Этот союз вряд ли можно назвать традиционным, но от этого он не станет менее крепким. Приключения, драйв, разговоры обо всем на свете, новые открытия и эксперименты — вот на чем держатся отношения Водолея и Близнецов. Возможно, их союз начался с дружбы, а может, и продолжает существовать благодаря ей, а не по любви из книжных романов. Как бы то ни было, главное — им хорошо вместе.
Стрелец и Лев
Яркая пара Стрельца и Льва встает на шестое место. Эти отношения точно не про тихий быт и семейный уют. Самовлюбленный Лев и неутомимый Стрелец могут составить на удивление долговечный союз, который будет наполнен путешествиями, яркими эмоциями, громкими спорами о том, кто главный, но всё будет делаться с большой и искренней любовью.
Весы и Лев
Седьмое место отдаем яркому, но в то же время пропитанному семейными ценностями союзу огненных Львов и партнерских Весов. Такие ребята будут смотреть в одном направлении, устраивать семейные праздники, обсуждать новости за ужином, и про них точно будут говорить как о прекрасной семье. Но при такой идеальности высок шанс потерять сексуальное влечение и романтическую составляющую отношений.
Рак и Скорпион
На восьмое место попадает пара, которая будет катать друг друга на эмоциональных качелях, но оба останутся этим довольны. Домовитый Рак сдержит и успокоит пыл Скорпиона, а тот, в свою очередь, не даст ему заскучать и одомашниться. Отношения, построенные на чувствах и эмоциях, будут полностью удовлетворять их потребности.
Знаки одной стихии
Также принято считать, что крепкие пары могут создать люди, чьи знаки находятся в одной стихии.
Базово все 12 знаков зодиака делят на четыре стихии:
Огонь: Овен, Лев, Стрелец;
Земля: Телец, Дева, Козерог;
Вода: Рак, Скорпион, Рыбы;
Воздух: Близнецы, Весы, Водолей.
Союз Огонь + Огонь будет наполнен страстями, драйвом, громкими ссорами и примирениями. Земля + Земля — это крепкий, прочный союз, построенный на семейных ценностях, общих целях и верности.
Вода + Вода — союз эмоций, чувств, взаимопонимания и романтики. Такие люди будут писать друг другу стихи, бродить под луной и горько плакать в разлуке.
Воздух + Воздух — это самые беззаботные, драйвовые, легкие на подъем пары! Им всегда есть о чем поболтать, они открыты для приключений и экспериментов! С этими ребятами точно не соскучишься!
Но, конечно, не стоит забывать, что высокая совместимость — не гарантия долгого и счастливого брака так же, как и полная несовместимость. Гороскоп каждого отдельного человека индивидуален так же, как и его совместимость с кем бы то ни было.