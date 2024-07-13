Астролог назвал топ-8 самых крепких пар. А вы и ваш партнер есть в этом списке?

Пятое место отдаем самой нестандартной и легкой паре. Этот союз вряд ли можно назвать традиционным, но от этого он не станет менее крепким. Приключения, драйв, разговоры обо всем на свете, новые открытия и эксперименты — вот на чем держатся отношения Водолея и Близнецов. Возможно, их союз начался с дружбы, а может, и продолжает существовать благодаря ей, а не по любви из книжных романов. Как бы то ни было, главное — им хорошо вместе.