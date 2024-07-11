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«Они в салонах красоты чаще женщин!» Сенатор призвала парней думать о девушках, а не о своих фигурах

«Они в салонах красоты чаще женщин!» Сенатор призвала парней думать о девушках, а не о своих фигурах

Ковитиди порекомендовала рожать по пять детей

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49 комментариев
Ковитиди призвала мужчин не ходить в спортзалы, а работать

Сенатор РФ Ольга Ковитиди раскритиковала мужчин, которые посещают спортзалы и салоны красоты. Вместо этого им стоит работать и приносить деньги в семью.

— Где наши мужчины? В спортивных залах. Они у нас смотрят на красоту своего тела, смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты больше, чем женщин. И я не говорю, хорошо это или плохо. Нет, я скажу, что это плохо, — высказала свое недовольство Ковитиди в эфире радио Спутник.

Сенатор предложила им альтернативное занятие.

— Мужчина должен работать, он должен приносить деньги в семью, он должен вспомнить о том, что он должен быть прежде всего кормильцем, — сказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Потом, по ее мнению, это поможет и развитию семейности в России. Когда мужчины перестанут думать о себе, женщины вновь станут хорошими домохозяйками.

— А женщина тогда вспомнит, что она берегиня, что она должна уметь варить. Гороховый суп, борщ, жарить котлеты. Она должна уметь посадить вместе с мужем дерево, помочь какой-то огород разбить. Я не говорю, что мы должны все возвращаться в патриархальные времена.

При этом думать только о материальном обеспечении не стоит, нужно рожать детей, несмотря ни на что. В пример она привела Рамзана Кадырова.

— Если у тебя в семье меньше трех детей, то семья, наверное, неполная. Трое, четверо, пятеро. Вот у Кадырова, да? 12 детей ему жена родила. Ну, всё нормально, всё хорошо. Ну, кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придет тогда, когда в семье будет много детей. Господь даст кусок хлеба на каждого ребенка.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина прокомментировала высказывание Ковитиди.

— То есть лучше, если мужчины будут ходить в ларек за пивом и лежать на диване, тапая хомяка? Или как? — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Ранее ярославский депутат предложил отменить равноправие матерей и отцов. В своем докладе депутат уделил внимание вопросу эмоционального интеллекта и, в частности, равенства полов. Он отметил, что следует более подробно рассмотреть роль и значение отца в будущей жизни семьи.

ПО ТЕМЕ
Ольга Ковитиди Мужчины Салоны красоты Уход за собой Настоящий мужчина
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Комментарии
50
Директор Завода (Ржака)
11 июля 2024, 21:27
Сама сколько родила ? И сколько ее муж получает ? Как Рамзан, или как охранник ЧОПа?
Гость
11 июля 2024, 21:23
Откуда их всех выпустили???
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