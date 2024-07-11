«Помочь ей можешь только ты»: в Нарымском сквере открыли мурал — рассматриваем фото

Мурал создавался командой художников в течение трёх дней Источник: Татьяна Старостенкова / NGS.RU











В Новосибирске 10 июля в Нарымском сквере поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» открыл мурал. На трансформаторной будке появилось изображение большой стрелки, указывающей на маленькую девочку, и надпись «Помочь ей можешь только ты».



— Идея создания мурала возникла еще в 2023 году. Тогда мы хотели реализовать проект к 25 мая — международному дню пропавших детей. Но договориться о создании мурала удалось только в этом году. Нарымский сквер мы выбрали не случайно. Для нашего отряда он уже стал родным. Мы часто проводим здесь мероприятия. Поэтому, когда мы обратились с просьбой подобрать фасад, нам оперативно его нашли, — рассказала региональный представитель отряда Юлия Стецюк.

На создание мурала потребовалось четыре дня Источник: Татьяна Старостенкова / NGS.RU











Путь от идеи до реализации проекта занял у волонтёров «ЛизаАлерт» четыре месяца. На создание самого изображения потребовалось четыре дня.



— Цель нашего проекта — привлечь максимальное внимание к проблеме исчезновения детей. Очень много случаев, когда маленький ребёнок куда-то уходил и больше его никто никогда не видел. Мы хотим закрепить в общественном сознании мысль: детям нужно помогать, и делать это может каждый человек, — говорит волонтер Анна Киселевская.

Отряд «ЛизаАлерт» провёл с детьми беседу по безопасному поведению Источник: Татьяна Старостенкова / NGS.RU











Также на открытии мурала отряд «ЛизаАлерт» провёл лекции по безопасному поведению в городе и на природе для детей, и родительское собрание, как уберечь ребёнка от беды.



Ранее в Новосибирске открывали другие муралы. Один из них был посвящён известной рок-группе «Король и Шут». Другой арт-объект даже вызвал споры между новосибирцами. Изображение врача на фасаде дома всё-таки оставили.