32-метровый мурал, посвященный группе «Король и Шут», появился в Новосибирске — эскиз основан на рисунках Андрея Князева

В Новосибирске появился огромный мурал, посвященный
Как сообщают «Новосибирские Новости», изображение разработала московская команда DUPS, над ним работало четыре человека. Сюжет основан на рисунках солиста группы Андрея Князева.
Мурал создали за шесть дней. Как отметили художники, закончить можно было быстрее, однако всё время не хватало автовышек. Также на работу повлияла погода. Сильный ветер, дождь и снег мешали работать аэрозолем.
Размер левой стороны мурала —
Ранее в Новосибирске нарисовали граффити к Дню народного единства. Рисунок, как утверждают авторы, сгенерировала нейросеть. Новый арт-объект появился по адресу