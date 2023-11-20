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32-метровый мурал, посвященный группе «Король и Шут», появился в Новосибирске — эскиз основан на рисунках Андрея Князева

На создание мурала понадобилось шесть дней

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Изображение разместили на стене выставочного центра «Мельница»

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В Новосибирске появился огромный мурал, посвященный 35-летию группы «Король и Шут». Изображение разместили на стене выставочного центра «Мельница» на Фабричной, 31.

Как сообщают «Новосибирские Новости», изображение разработала московская команда DUPS, над ним работало четыре человека. Сюжет основан на рисунках солиста группы Андрея Князева.

Мурал создали за шесть дней. Как отметили художники, закончить можно было быстрее, однако всё время не хватало автовышек. Также на работу повлияла погода. Сильный ветер, дождь и снег мешали работать аэрозолем.

Размер левой стороны мурала — 32 х 8, правой — 32 х 9 метров. Как уточнили в центре дизайна «Мельница», картину еще будут дорабатывать.

Ранее в Новосибирске нарисовали граффити к Дню народного единства. Рисунок, как утверждают авторы, сгенерировала нейросеть. Новый арт-объект появился по адресу Державина, 9.

МуралГраффитиНовосибирскКороль и Шут
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