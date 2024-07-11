Красные кирпичи и диковинные звери: гуляем между Красными казармами — здесь жили царские офицеры, а теперь лечат душевнобольных

Рассказываем историю зданий из красного кирпича на улице Владимировской Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Чем известна улица Владимировская? Большинство ответит, что психбольницей, но некоторые станут настаивать — Красными казармами. Каждый при этом будет прав. Дело в том, что известный комплекс зданий из красного кирпича несколько раз менял свое предназначение. Его история уносит нас в прошлое — на 122 года назад во времена царской России, в годы, когда Новониколаевск еще только формировался. Корреспондент НГС Алена Золотухина решила прогуляться по территории медицинского учреждения вместе с краеведом Константином Голодяевым — рассказываем историю этого уникального места.



Здания из красного кирпича на улице Владимировской, принадлежащие сегодня психиатрической больнице № 3, всегда казались мне притягательными. Дело даже не в том, что место, где живут душевнобольные люди, кажется мне несколько мистическим — одному только богу известно, что творится в головах пациентов (признаю, что влияние на восприятие оказали литература и кинематограф).

На территорию «Красных казарм» свободный вход — внутри аптека и отделение платных услуг Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Мой интерес скорее исторический: здания настолько старые, что воображение лихо рисует картины прошлого. Изучать историю города — мое новоприобретенное хобби. Логично, что когда подруга предложила мне прогуляться по территории, я моментально согласилась.

Признаюсь, я наивно полагала, что территория всегда принадлежала психбольнице. Удивление и восторг зашкалили, когда я выяснила, что эти потрясающие кирпичные дома были построены в 1902 году, комплекс называется «Красные казармы», а само место — средоточие воинской славы Новониколаевска.

Здания признаны памятниками истории Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Изучив в интернете несколько статей, я решила вернуться на территорию комплекса в компании краеведа и послушать историю «Красных казарм» вживую.

Военный городок в царской России

Предположительно, окна сохранились с момента постройки. Как объяснил историк, в те годы не было больших стекол Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Комплекс «Красные казармы» появился не случайно. Мысль о строительстве военных городков вдоль линии Транссибирской магистрали в военном ведомстве Российской империи появилась после того, как Россия приняла участие в подавлении Боксерского восстания в Китае в 1900 году.

— Дорога из конца в конец занимала много времени, солдатам требовалось место для полноценного отдыха. Через каждые три дня пути они выгружались из поездов и заселялись в казармы для того, чтобы помыться и по-человечески поспать, — объясняет значение военно-остановочного пункта (ВОП) Константин Голодяев, научный сотрудник Музея Новосибирска. Похожие комплексы есть в Омске, Красноярске и других городах.

Каждая казарма вмещала до 500 человек Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Проект принадлежит петербургскому инженеру барону Николаю Карловичу фон Дершау — он же спроектировал в Новониколаевске сухарный завод. Свое название комплекс «Красные казармы» получил благодаря цвету кирпича. Его строительство заняло два года, на территории расположились восемь корпусов для нижних чинов, офицерский корпус, кухня, пекарня, три столовых — офицерская и солдатские, гауптвахта, баня, прачечная, лазарет, часовня, конюшни, амбар.

Бани Красных казарм, 1985 год Источник: предоставил Константин Голодяев











— Эту солдатскую баню еще помнит старшее поколение, она стояла на кольце и называлась «Кремль», хотя официально носила название № 15. Там вместо каменки еще был горячий пар из крана, и я несколько раз успел посетить ее перед сносом. Сейчас там бизнес-центр, — говорит краевед.



По словам Константина, о новониколаевских казармах сохранились очень теплые воспоминания воинов тех лет. В доказательство он приводит цитату: «Всё это даром, для отдыха и чистки проходящих войск. Великое спасибо сказали мы устроителям; да и все, конечно, говорят то же».



Схема ВОП «Красные казармы» 1906 года Источник: предоставил Константин Голодяев











— Южным краем «Красных казарм» был овраг — его видно на карте, теперь там путепровод под железной дорогой 1913 года. На противоположном краю — офицерский корпус, сегодня здесь располагается управление ГАИ, а недавно, 1 июля, пошло под снос здание солдатской столовой, кормившей до двух тысяч солдат за раз, — рассказывает Константин Голодяев.

Территория разделена серым блочным забором Источник: Алина Скитович / NGS.RU











От столовой осталась груда поломанных досок, мусор и неизвестно как попавший сюда разорванный плюшевый мишка.



— Здание столовой, конечно, находилось в аварийном состоянии. Но вместо того, чтобы укреплять, у нас привыкли рушить, это печально, — вздыхает краевед.

Вот так выглядели солдатская столовая и кухня Источник: предоставил Константин Голодяев











То, что осталось от солдатской столовой Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В те годы пищевой блок состоял из кухни — кирпичного помещения по центру — и двух деревянных крыльев солдатских столовых.



— В теории каменное здание можно восстановить и построить, например, ресторанный комплекс, — рассуждает Константин, пока мы разглядываем то, что осталось от кухни.

Экскурсовод отмечает, что в прошлом веке даже производственные помещения строили красиво — на фасаде видна фигурная кирпичная кладка.

Здание, в котором располагалась кухня, уцелело, можно даже войти внутрь Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Сегодня это место привлекает подростков, которые любят лазать по заброшенным зданиям Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В здании офицерского корпуса уже заменили окна на пластиковые, установили кондиционеры. Нетронутой осталась пожарная лестница — она построена из списанных рельс. Если присмотреться, то можно увидеть клеймо производителя: 1896 год — «Демидовский завод» и 1897 год — «Надеждинский завод».

Бывший офицерский корпус спрятался среди гаражей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Лестница из рельс — им больше 130 лет Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Интересно, сотрудники больницы осознают историческую значимость места, в котором работают? — задаюсь я вопросом.



— Думаю, им нет до этого дела, — предполагает Константин Голодяев.

Прогулочным шагом мы движемся дальше, отбиваясь от комаров. Местность выглядит непрезентабельно: административные помещения, СТО, гаражи, серые заборы. От былого величия не осталось и следа.

Когда-то здесь прогуливались солдаты и офицеры Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Место, по которому мы с вами гуляем, — одно из первых мест воинской славы Новониколаевска. Здесь происходили важные исторические события, сформировался наш известный 41-й Сибирский Стрелковый полк, но сегодня об этом, к сожалению, забыли, — сетует краевед.

На территории комплекса располагалось здание гауптвахты — там провинившиеся солдаты отбывали наказание. Деревянное сооружение неплохо сохранилось и совсем не выглядит как место для заключения. Скорее наоборот: возникает ощущение, что это дом для высокопоставленных чинов — в фильмах о Великой Отечественной войне они выглядят именно так.

Помещение для арестованных военнослужащих Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Незаметно к нам присоединились люди.



— Мы здесь работаем, интересно послушать. Можно?

— Конечно, нужно! — отвечает историк и подводит нас к полуразрушенному караульному домику.

Солдаты, державшие караул, оставляли послания друг другу и будущему Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Шесть окон по периметру, два этажа, первый — подвальный, предположительно там хранилось оружие. Если приглядеться, то можно увидеть надписи 1913 — 1923 годов: «В карауле стоял».



— Помещение не относится к комплексу «Красные казармы», оно принадлежит железнодорожному ведомству. Караульный дом построили около 1913 года, при расширении путей для воинской площадки. Совсем недавно его внесли в реестр памятников архитектуры, — поясняет Константин Голодяев.

Если приглядеться, то можно увидеть дату 1922 и фамилию. Предполагаем, там написано: «Токарев» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Мы старательно разглядываем кирпичи в надежде отыскать еще послания из прошлого — с трудом можно разглядеть отдельные буквы и цифры. «Экскурсионная группа» исчезла так же внезапно, как и появилась.



НКВД, тиф и завод им. Ленина

В 1918 году, во время Гражданской войны, на территории «Красных казарм» размещался чехословацкий корпус.

— Чехословаки занимали и казармы, и вагоны, проводили здесь парады и учения, — рассказывает сотрудник музея Новосибирска.

Чешский легион в «Красных казармах». На заднем плане солдатская столовая и кухня Источник: предоставил Константин Голодяев











Потом вспыхнула эпидемия тифа, и с 1919-го казармы использовали для размещения инфекционных больных. В 1920 году площадь комплекса заселили солдаты 9-го кавалерийского полка Петра Щетинкина — он принадлежал системе НКВД.

«Красные казармы», похороны чешского легионера Источник: предоставил Константин Голодяев











— Во время Великой Отечественной войны в «Красные казармы» эвакуировали некоторые цеха завода имени Ленина. После, с 1945 по 1952 год, в здании располагалась часть внутренних войск МВД, а потом комплекс отдали под нужды психиатрической больницы, которая существует здесь по сей день, — рассказывает Константин Голодяев.



Психбольница

29 июня 1929 года был организован Западно-сибирский нервно-психиатрический диспансер, обслуживавший население Новосибирска и Алтайского края Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Сейчас комплекс «Красных казарм» занимает Новосибирская психиатрическая больница № 3. В 1957 году вышло постановление Новосибирского обкома КПСС и облисполкома о передаче органам здравоохранения комплекса зданий «Красных казарм». Постепенно корпусы реконструировали под психиатрические отделения. В 1980 году для нужд больницы был сдан последний корпус, и ее фонд увеличился до 900 коек.

Три стационара больницы находится в Новосибирске, один — в селе Карпысак Тогучинского района Новосибирской области Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Меня всегда удивляло, что места, где лечат людей с психическими нарушениями разной степени тяжести, выглядят довольно мрачно и гнетуще. Вот и здесь, между неухоженными зданиями из почти полуторавекового красного кирпича тебя охватывает ощущение вечного тлена. Эффект усиливают тут и там встречающиеся скульптуры — возможно, результаты арт-терапии для пациентов больницы.

Вот такой «милый» барашек встретил нас на входе Источник: Алина Скитович / NGS.RU











А лягушка будто насмехается над нами Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Обветшавшие здания с пристроенными внутренними двориками для буйных пациентов навевают воспоминания о фильме Мартина Скорсезе «Остров проклятых». Представьте, если бы сюжет разворачивался в России? Идеальная локация.



— Вы что-то ищете? — спрашивает женщина в белой униформе.

— Нет, просто гуляем, рассматриваем здания, — отвечаю я. Сотрудница учреждения удивленно хмыкает (дескать, чего на старье-то смотреть) и удаляется по своим делам.

Краевед предположил, что это здание — дисциплинарный корпус, а внутренние закрытые дворы — пристройки времен лечебницы Источник: Алина Скитович / NGS.RU











На территорию периодически приезжали и уезжали машины скорой помощи и полицейские автомобили Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Послевкусие от посещения «Красных казарм» смешанное. С одной стороны — восхищение историей этого места, гордость. С другой — чувство глубокой печали от осознания, что с каждым годом здания разрушаются, и никто не спешит их спасать.

Пациенты учреждения гуляют за забором с надзирателем Источник: Алина Скитович / NGS.RU











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