К Солодкину приезжал Кобзон, а Толоконский пел и поднимал тосты. Что творили випы 20 лет назад — изучаем старые газеты

В нашу подборку попали газеты «Новая Сибирь» и «Коммерсант — Сибирь» Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Почти 25 лет назад в газетах Новосибирска делали то, что сейчас кажется невозможным: свободно публиковали обнаженку, посвящали премьерам новых спектаклей несколько полос и неприкрыто критиковали недавно избранного президента. А еще много говорили о местной политике и предпринимательстве. Точнее, на первый план выходили сами випы, которые десятилетия назад были куда более откровенными и честно признавались, что ничто обывательское им не чуждо. НГС пересмотрел подшивки «Новой Сибири» и «Коммерсанта — Сибирь» 2000 и 2001 годов и в очередной раз убедился, что всё увиденное — это какая-то совсем другая жизнь. Предлагаем и вам ее вспомнить.



Городецкий — грузчик, фотосессия жены губернатора и Толоконский на вечеринках





2000 год во многом был знаковым для Новосибирска, и вовсе не из-за смены тысячелетий. 24 года назад в Новосибирске избирали губернатора и мэра, причем на выборах тогда была нешуточная конкурентная борьба. Виктор Толоконский соперничал с замминистра экономики Иваном Стариковым (и, кстати, обошел его всего на пару процентов), а Владимир Городецкий — с предпринимателем Георгием Глебовым (тут без сюрпризов, разрыв в голосах оказался огромным). Так что неудивительно, что тема недавно победивших на выборах Толоконского и Городецкого стала номером один в «Новой Сибири», причем о первом писали гораздо чаще и, в основном, посвящали ему критические заметки.



Так, после первого тура выборов в газете вышла заметка «Мэр утратил чувство мэра» (на тот момент Виктор Толоконский занимал пост мэра), в которой будущего губернатора покритиковали за неуверенный вид на обязательной пресс-конференции и упрекнули в том, что тот излишне часто хвастается своими связями с Путиным.

Любимый герой хроники тех лет — новоизбранный губернатор Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











После избрания на пост губернатора заметки о нем немного потеплели. А одну из них даже посвятили его семье, которая к тому моменту поучаствовала в фотосессии для столичного светского журнала. На одном из кадров — супруга Виктора Толоконского, его дочь и медвежья шкура.



— Семейный портрет, композиционно выдержанный в духе 30-х годов, — идеальная пара Н-ска XXI века. Глядя на Виктора и Наталью Толоконских, понимаешь, что вирус любви штука хоть и заразная, но абсолютно безболезненная, наоборот, приносит кучу удовольствия. Листая «Профиль» (журнал, где были напечатаны фото семьи. — Прим.ред.), становится чертовски приятно, что на этот раз Н-ск засветился в столице не каким-то научно-техническим потенциалом, а простыми людьми — губернаторской семьей, — писала «Новая Сибирь».

Жена и дочь Виктора Толоконского Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











К концу года градус критики заметно спал, разве что Виктора Толоконского стали чаще публиковать поющим и поднимающим бокалы. Но это объяснимо грядущими новогодними праздниками. Кстати, от своего любимого хобби — пения он не отказался и спустя годы.

Виктор Толоконский поднимает бокал «за успех новосибирских предприятий» Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











Владимиру Городецкому, который в начале 2000 года только исполнял обязанности мэра, порой тоже доставалось. Для одной из заметок журналист поинтересовался, не было ли у того уголовного прошлого, на что Владимир Городецкий рассказал, что всегда был рабочим на заводе, а в молодости даже подрабатывал грузчиком. Эту информацию и вынесли в заголовок: «Кандидатская карьера: от грузчика до и.о мэра».



Стриптиз, Канада, Барселона. Где и как отдыхали випы

Но по-настоящему дух того времени можно было ощутить, ознакомившись с рубрикой «Жизнь замечательных людей», которая представляла собой интервью с видным политиком, спортсменом или деятелем культуры Новосибирска. В ней, в частности, пресс-секретарь администрации Ирина Левит заявила, что «репутацию как девственность можно потерять лишь один раз» и признавалась, что после работы пишет книги. Этим, к слову, она занимается до сих пор и выпускает детективы про чиновников и людей в погонах.

«Тамада веселых застолий» — так журналисты назвали Александра Солодкина-старшего Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











Экс-депутат Госдумы и новосибирский политик Аркадий Янковский открыто говорил, что считает сибирский стриптиз лучшим («Лучшего стриптиза я не видел нигде, ни в Токио, ни в Амстердаме!»), а будущий экс-замминистра культуры Виктор Буланкин, которого представляли «врагом обыденности» и шоуменом, называл себя плейбоем, очерчивая круг потенциальных девушек: брюнетки с карими глазами, субтильные и миниатюрные. Спустя 20 лет после этого интервью Виктор Буланкин занял пост в министерстве, потерял его через год, а еще через год стал фигурантом уголовного дела о присвоении 100 тысяч рублей из бюджета с использованием служебного положения. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор.



Экс-гендир футбольного клуба Андрей Перлов, сегодня — еще один обвиняемый в хищении бюджетных средств (а точнее в крупном мошенничестве), а в начале «нулевых» — олимпийский чемпион по спортивной ходьбе. Это сейчас среди випов принято скрывать доходы, имущество и все сведения о семье, а десятилетия назад люди относились к этому проще. Вот и Андрей Перлов рассказывал, как в детском саду познакомился с женой, объяснял, где учатся его дети, на какой машине ездит (Mitsubishi Galat), а также делился своими воспоминаниями о путешествии по северной Италии.

Андрей Перлов, на тот момент еще не связанный с футболом Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











Путешествия — это вообще излюбленная тема газет начала 2000-х годов. Не чурался роскоши и заслуженный работник физической культуры Александр Солодкин. Он откровенно говорил, летом 2000 года отправится в Канаду, и хвастался тем, что на его день рождения к нему приезжал Иосиф Кобзон.



— Круг общения очень большой, попадаю в различные компании. Я не буду скрывать, я знаком с представителями всех слоев, проживающих в Новосибирске. Получилось так, что с разными людьми по разные стороны баррикад жизнь меня не то, что столкнула, а мы прожили эту жизнь вместе. И с теми, кто представляет группировки, — говорил он, тогда даже не догадываясь, что через десятилетие получит срок за участие в одном из таких преступных сообществ.

Через 7 лет после Вольдемар Басалаев получит срок — он выстрелил из пистолета в одного из рыбаков на участке берега реки Обь, арендованном его фирмой Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











Светлана Басалаева, жена новосибирского бизнесмена Вольдемара Басалаева — тоже активного участника хроники тех лет и тоже осужденного (за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений) — даже написала колонку о том, как они семьей отдыхали в Барселоне и чуть не заблудились.



Неожиданные признания супруги скандального предпринимателя Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











Вообще, помимо Светланы и самого Вольдемара, на страницы газеты даже попала мать бизнесмена — художница и поэтесса Надежда Басалаева. Она гордо рассказывала, что Вольдемар подарил ей швейцарские часы Tissot, и признавалась, что если бы проживала жизнь заново, то мечтала бы, чтобы ее дети никогда не попадали в плохие компании.



— Я это пережила, — говорила она «Новой Сибири», вероятно, имея в виду Вольдемара Басалаева, известного своим крутым нравом и скандалами.



Поздравления Николая Мочалина

Что сложно представить в современных СМИ, но почти 25 лет назад было невероятно популярно — это рубрика поздравлений. Это сейчас можно позвонить или написать любому человеку и сказать ему самое сокровенное, а вот в малотелефонизированном 2000 году все эти личные поздравления активно публиковали в газетах.



Особенно преуспел на этом поприще нынешний депутат Заксобрания Николай Мочалин, в те годы директор ЗЖБИ-4 (завода железобетонных изделий). В начале 2000-го рубрику он делил с другими випами, но к концу года ее он захватил окончательно, и праздничных пожеланий от других политиков и предпринимателей там больше не появлялось. Порой Николай Мочалин расходился так, что поздравлял даже тех, с кем никогда не был знаком. Но для каждого он подбирал личное послание, в котором старался в первую очередь продвинуть интересы своего предприятия.

Николай Мочалин так или иначе появлялся в каждом выпуске «Новой Сибири» Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











— Уважаю тебя за твою неизменную крутость характера, целеустремлённость, способность находить решения в самых безвыходных ситуациях. Всякий раз, вспоминая фразу из фильма «Афоня»: «А слабо ли Вольдемару в фонтан нырнуть?», знаю точно — такому Вольдемару не слабо! Надеюсь, что ответ на вопрос: «А слабо Вольдемару дать заказ ЗЖБИ-4 на продукцию за ГСМ?», ответ тоже будет утвердительным, — поздравлял он вышеупомянутого Вольдемара Басалаева.



— День рождения — всегда праздник, день рождения летом — праздник вдвойне, день рождения в 30 градусов жары — прямой намек, что нужно хотя бы немного расслабиться, отдохнуть, не думать ни о каких городских проблемах... Ну разве что о том, чтобы дать муниципальный заказ за деньги ЗЖБИ-4, — писал он мэру Владимиру Городецкому.

Иногда Николай Мочалин давал полноценные интервью Источник: Ксения Лысенко / NGS.RU











Пользуясь хорошими отношениями с газетой «Новая Сибирь», которая фактически отдала ему целую рубрику, Николай Мочалин однажды даже опубликовал поздравление члену семьи. В 2001 году с 20-летием он поздравил свою дочь Катеньку.



— В каких только ролях не приходилось выступать Кате на мероприятиях Клуба избирателей Мочалина. В наряде русалки она развлекала малышей на Ивана Купалу, цыганочкой отплясывала в детском доме, русской красавицей водила хороводы с ветеранами. Но наша Катя не только петь и плясать горазда! А жители Дзержинского района ждут не дождутся, когда Катюша окончит институт, получит диплом юриста и придет работать в бесплатную юридическую консультацию Клуба Мочалина, — говорится в объемном поздравлении.



Сегодня Екатерина Козловская (в девичестве Мочалина) по-прежнему связана с Клубом избирателей Мочалина и является депутатом горсовета.



Загляните еще в подшивку 30-летней давности. Пыль, убийства каждый день, рост цен, приватизация — таким был Новосибирск в начале девяностых.