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«Презентабельные» парни все-таки оплатили счет

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Город «Презентабельные» парни оплатили счет на 17 тысяч в новосибирском баре после публикации их фото на НГС

«Презентабельные» парни оплатили счет на 17 тысяч в новосибирском баре после публикации их фото на НГС

Четыре дня назад мужчины «забыли» рассчитаться за еду и выпивку в Sabai Bar

2 940
14 комментариев
Мужчины несколько раз выходили на перекур, с последнего они не вернулись в бар

Два новосибирца, которые оставили неоплаченным счет почти на 17 тысяч рублей в Sabai Bar, рассчитались с заведением. Об этом 2 июля НГС сообщили в самом баре.

— После вашей вчерашний публикации о нашем происшествии, мужчины связались с нами и выразили намерение рассчитаться. Свое обещание они выполнили сегодня, — рассказал НГС представитель Sabai Bar.

Вопрос редакции о том, как мужчины объяснили свое поведение, в баре оставили без ответа.

Напомним, мужчины употребили семь бутылок пива, четыре стопки 8-летнего виски, теплый салат Том Ям Тхале, фаршированного кальмара, попкорн из тигровых креветок, крабовые крокеты, тартар из лосося и несколько порций роллов. После очередного перекура они не вернулись, оставив счет не оплаченным.

В самом баре подчеркивали: мужчины выглядели презентабельно и не вызывали подозрений.

Ранее НГС рассказывал, как посетителей бара «22» в Новосибирске эвакуировали из-за трех пьяных мужчин, распыливших перцовый баллончик.

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Комментарии
14
Серый Волк
2 июля 2024, 16:11
Опубликуйте фотографию президента, обещавшего не поднимать пенсионный возраст и обманувшего всех избирателей. Он тогда тоже выглядел презентабельно. Вдруг он увидит своё фото и ему тоже станет станет стыдно.
Гость
2 июля 2024, 16:19
Да не пойдем мы ваш четырехлетний виски хлебать, не усердствуйте. Сильно сомневаюсь, что там настоящий четырехлетний виски, а не водяра разбодяженная чем-нибудь.
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