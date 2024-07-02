«Презентабельные» парни оплатили счет на 17 тысяч в новосибирском баре после публикации их фото на НГС

Мужчины несколько раз выходили на перекур, с последнего они не вернулись в бар Источник: Sabai Bar











Два новосибирца, которые оставили неоплаченным счет почти на 17 тысяч рублей в Sabai Bar, рассчитались с заведением. Об этом 2 июля НГС сообщили в самом баре.



— После вашей вчерашний публикации о нашем происшествии, мужчины связались с нами и выразили намерение рассчитаться. Свое обещание они выполнили сегодня, — рассказал НГС представитель Sabai Bar.



Вопрос редакции о том, как мужчины объяснили свое поведение, в баре оставили без ответа.



Напомним, мужчины употребили семь бутылок пива, четыре стопки 8-летнего виски, теплый салат Том Ям Тхале, фаршированного кальмара, попкорн из тигровых креветок, крабовые крокеты, тартар из лосося и несколько порций роллов. После очередного перекура они не вернулись, оставив счет не оплаченным.



В самом баре подчеркивали: мужчины выглядели презентабельно и не вызывали подозрений.

Ранее НГС рассказывал, как посетителей бара «22» в Новосибирске эвакуировали из-за трех пьяных мужчин, распыливших перцовый баллончик.

