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На Красном проспекте обстреляли дом

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Город Дом на Красном проспекте обстреляли в День города: повреждены 5 окон

Дом на Красном проспекте обстреляли в День города: повреждены 5 окон

Личность хулигана устанавливает полиция

4 977
24 комментария
В феврале НГС рассказывал о похожем случае со стрельбой по жилому дому

Неизвестный в День города Новосибирска стрелял в окна жилого дома на Красном проспекте, 51/4 в День города, 30 июня. Об этом НГС рассказала жительница пятиэтажки.

— Подарок на День города. Сегодня кто-то стрелял по окнам жилого дома по адресу Красный проспект 51/4, в пяти окнах дыры. Если это спустить с рук, то завтра может продолжить стрельбу по людям, — посетовала читательница.

В новосибирской полиции устанавливают личность хулигана.

— В полицию поступило сообщение о поврежденном окне указанного в вашем запросе жилого дома. Полиция проводит проверку по данном факту и устанавливает обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в областном главке полиции.

В ТСЖ «Шахтер», которое управляет домом, не ответили на звонки НГС на момент публикации этого материала.

В июне мужчина запустил фейерверк из окна квартиры в Дзержинском районе. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли залп на видео.

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Комментарии
27
Yumare
1 июля 2024, 12:52
Украинский след?
Barmaleя
1 июля 2024, 12:51
День города без особого ЧП - как свадьба без драки. Ну вот теперь всё в порядке.
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