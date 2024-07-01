Дом на Красном проспекте обстреляли в День города: повреждены 5 окон

В феврале НГС рассказывал о похожем случае со стрельбой по жилому дому Источник: читатель НГС











Неизвестный в День города Новосибирска стрелял в окна жилого дома на Красном проспекте, 51/4 в День города, 30 июня. Об этом НГС рассказала жительница пятиэтажки.



— Подарок на День города. Сегодня кто-то стрелял по окнам жилого дома по адресу Красный проспект 51/4, в пяти окнах дыры. Если это спустить с рук, то завтра может продолжить стрельбу по людям, — посетовала читательница.



В новосибирской полиции устанавливают личность хулигана.



— В полицию поступило сообщение о поврежденном окне указанного в вашем запросе жилого дома. Полиция проводит проверку по данном факту и устанавливает обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в областном главке полиции.



В ТСЖ «Шахтер», которое управляет домом, не ответили на звонки НГС на момент публикации этого материала.



В июне мужчина запустил фейерверк из окна квартиры в Дзержинском районе. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли залп на видео.