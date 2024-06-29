«Дышать нечем, народу тьма»: на «Речном вокзале» и в переходе собралась толпа — видео

После рок-фестиваля на Михайловской набережной на станции метро «Речной вокзал» и в переходе собралась толпа. Как передает журналист НГС Арина Суворова, дышать
— Дышать нечем, я постоянно обо что-то запинаюсь, люди проходят мимо и говорят: «Душно, капец», — передает Арина Суворова. — Метро пока нет, а народу тьма.
При этом фотокорреспондент НГС Александр Ощепков говорит, что людей, который решили пойти пешком, а не на общественном транспорте намного меньше.
В Новосибирске сегодня отмечают сразу два праздника: День молодежи и День города. НГС в режиме онлайн следил за тем, как новосибирцы поздравляют город с Днем рождения отжигают на рок-фестивале. Больше всего посетители ждали певца МУККА, НГС удалось с ним поговорить до выступления, он даже пошутил над журналистом НГС.