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Город День города 2024 года «Дышать нечем, народу тьма»: на «Речном вокзале» и в переходе собралась толпа — видео

«Дышать нечем, народу тьма»: на «Речном вокзале» и в переходе собралась толпа — видео

Журналист НГС передает, что большинство людей жалуются на жару

1 883
59 комментариев
Горожане после концерта сразу устремились в общественный транспорт

После рок-фестиваля на Михайловской набережной на станции метро «Речной вокзал» и в переходе собралась толпа. Как передает журналист НГС Арина Суворова, дышать

— Дышать нечем, я постоянно обо что-то запинаюсь, люди проходят мимо и говорят: «Душно, капец», — передает Арина Суворова. — Метро пока нет, а народу тьма.

Нровосибирцы столпились на платформе метро

При этом фотокорреспондент НГС Александр Ощепков говорит, что людей, который решили пойти пешком, а не на общественном транспорте намного меньше.

В Новосибирске сегодня отмечают сразу два праздника: День молодежи и День города. НГС в режиме онлайн следил за тем, как новосибирцы поздравляют город с Днем рождения отжигают на рок-фестивале. Больше всего посетители ждали певца МУККА, НГС удалось с ним поговорить до выступления, он даже пошутил над журналистом НГС.

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Комментарии
59
274444392
29 июня 2024, 22:53
Легко управляемый народ
274444392
29 июня 2024, 22:53
Такие щас нужны, тем более партии.
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