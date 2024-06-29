«Люби меня днями — ночами»: на Михайловской набережной поет МУККА — как он пошутил над НГС

Перед выходом на сцену певца Серафима Сидорина, слушатели скандировали его псевдоним Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На рок-фестивале на Михайловской набережной в Новосибирске выступает исполнитель МУККА, у сцены собралась толпа слушателей, а журналисту НГС удалось поговорить с исполнителем.

Источник: Арина Суворова / NGS.RU

До начала выступления журналисту НГС Арине Суворовой удалось пообщаться с певцом, он объяснил, что по городу не успел погулять и пошутил над корреспондентом.

— В Новосибирск оказались сегодня утром, к вам летели 8 часов, по городу не прогулялись. Выступаем без репетиции, так интереснее. Настроение хорошее, очень радостно ощущать себя на Дне молодежи все еще молодежью. Сегодня мы будем исполнять песню «Днями ночами» в 12 версиях, заготовили для вас сюрприз. Если что, я наврал, — пошутил МУККА над журналистом НГС.

НГС удалось поговорить с исполнителем перед выступлением Источник: Алена Золотухина / NGS.RU











Кстати, на выступление одна из девушек принесла плакат с надписью: «Хочу подарить трусы». Правда, подарила не трусы, а майку.

В пакете, который забрал МУККА была майка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









