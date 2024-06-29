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Развлечения День города 2024 года «Люби меня днями — ночами»: на Михайловской набережной поет МУККА — как он пошутил над НГС

«Люби меня днями — ночами»: на Михайловской набережной поет МУККА — как он пошутил над НГС

Толпа подпевает музыканту, а одна из фанаток принесла плакат: «Хочу подарить трусы»

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Перед выходом на сцену певца Серафима Сидорина, слушатели скандировали его псевдоним

На рок-фестивале на Михайловской набережной в Новосибирске выступает исполнитель МУККА, у сцены собралась толпа слушателей, а журналисту НГС удалось поговорить с исполнителем.

До начала выступления журналисту НГС Арине Суворовой удалось пообщаться с певцом, он объяснил, что по городу не успел погулять и пошутил над корреспондентом.

— В Новосибирск оказались сегодня утром, к вам летели 8 часов, по городу не прогулялись. Выступаем без репетиции, так интереснее. Настроение хорошее, очень радостно ощущать себя на Дне молодежи все еще молодежью. Сегодня мы будем исполнять песню «Днями ночами» в 12 версиях, заготовили для вас сюрприз. Если что, я наврал, — пошутил МУККА над журналистом НГС.

НГС удалось поговорить с исполнителем перед выступлением

Кстати, на выступление одна из девушек принесла плакат с надписью: «Хочу подарить трусы». Правда, подарила не трусы, а майку.

В пакете, который забрал МУККА была майка

В Новосибирске сегодня отмечают сразу два праздника: День молодежи и День города. НГС в режиме онлайн следит за тем, как горожане поздравляют город и отжигают на рок-фестивале.

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MUKKA Исполнитель Рок Рок-фестиваль День города
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