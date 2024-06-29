На Речном вокзале добавили кассиров для покупки билетов на электричку — там сломались терминалы

Люди были вынуждены отстоять очередь за билетами в тридцатиградусную жару Источник: Стас Соколов/NGS.RU











На железнодорожной станции «Речной вокзал» добавили кассиров после выхода из строя электронных терминалов для покупки билетов. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.



Жители Новосибирска ранее пожаловались на огромные очереди на электрички на «Речном вокзале», где из-за жары сломались все терминалы покупки билетов. При этом люди вынуждены стоять в очереди на жары выше +30 градусов.



— В результате вмешательства надзорного органа руководством АО «Экспресс-пригород» принято решение о направлении на указанную выше остановочную платформу двух сотрудников организации с мобильными кассовыми устройствами, — сообщили в транспортной прокуратуре.



Сейчас билеты пассажира продают и в кассах, и через терминалы. Также новосибирцам рассказывают об альтернативных вариантах покупки билетов, в том числе, через мобильное приложение.

