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Город На Речном вокзале добавили кассиров для покупки билетов на электричку — там сломались терминалы

На Речном вокзале добавили кассиров для покупки билетов на электричку — там сломались терминалы

Информацией об очередях за билетами заинтересовалась прокуратура

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1 комментарий
Люди были вынуждены отстоять очередь за билетами в тридцатиградусную жару

На железнодорожной станции «Речной вокзал» добавили кассиров после выхода из строя электронных терминалов для покупки билетов. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.

Жители Новосибирска ранее пожаловались на огромные очереди на электрички на «Речном вокзале», где из-за жары сломались все терминалы покупки билетов. При этом люди вынуждены стоять в очереди на жары выше +30 градусов.

— В результате вмешательства надзорного органа руководством АО «Экспресс-пригород» принято решение о направлении на указанную выше остановочную платформу двух сотрудников организации с мобильными кассовыми устройствами, — сообщили в транспортной прокуратуре.

Сейчас билеты пассажира продают и в кассах, и через терминалы. Также новосибирцам рассказывают об альтернативных вариантах покупки билетов, в том числе, через мобильное приложение.

Ранее стало известно, на каком этапе идет создание транспортно-пересадочного узла «Университетский» в верхней зоне Академгородка.

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Новосибирск Транспортная прокуратура Электрички Очереди
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Комментарии
1
LG>
29 июня 2024, 19:57
У всех смартфоны. Купире билеты через приложение. Бабки что ли 80-тилетние?! Уже даже бабки 60-70 лет со смартфона покупают билет на электричку.
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