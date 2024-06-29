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Дороги и транспорт Люди выстроились в очередь: на Речном вокзале вышли из строя терминалы для покупки билетов на электричку

Люди выстроились в очередь: на Речном вокзале вышли из строя терминалы для покупки билетов на электричку

Чтобы приобрести билеты, сибиряки идут в кассу

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13 комментариев
Люди стоят под палящим солнцем

Днем 29 июня на железнодорожной станции «Речной вокзал» вышли из строя электронные терминалы для покупки билетов. Как сообщает наш корреспондент Стас Соколов, из-за этого образовалась очередь в кассу.

— На Речном вокзале сломались все терминалы, в результате очереди. Их штук десять, они здорово помогают во время час-пика, — сообщил журналист.

А тем временем, температура воздуха уже достигла +33 градусов

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги за комментарием по ситуации. В организации пояснили, что уточняют информацию.

Ранее стало известно, на каком этапе идет создание транспортно-пересадочного узла «Университетский» в верхней зоне Академгородка.

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Комментарии
13
кулькулятр
29 июня 2024, 15:24
Эй, очередь! Вы можете купить билеты через приложения Экспресс Пригород, РЖД пассажирам. А на Речном Вокзале можно и просто оплатить проезд, приложив карту к турникету.
NaTaSHka
29 июня 2024, 15:17
Перегрелись...Я про терминалы
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