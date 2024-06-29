Люди выстроились в очередь: на Речном вокзале вышли из строя терминалы для покупки билетов на электричку

Днем 29 июня на железнодорожной станции «Речной вокзал» вышли из строя электронные терминалы для покупки билетов. Как сообщает наш корреспондент Стас Соколов, из-за этого образовалась очередь в кассу.
— На Речном вокзале сломались все терминалы, в результате очереди. Их штук десять, они здорово помогают во время час-пика, — сообщил журналист.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги за комментарием по ситуации. В организации пояснили, что уточняют информацию.
Ранее стало известно, на каком этапе идет создание транспортно-пересадочного узла «Университетский» в верхней зоне Академгородка.
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