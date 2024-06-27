«Проще было в асфальт закатать»: читатели НГС нашли виновных в затянувшемся ремонте Первомайского сквера

Ожидается, что работы должны завершить в середине августа Источник: Илья Большаков / NGS.RU











Несколько дней назад представитель подрядчика ИП Аламдара Заманова, который укладывает плитку в Первомайском сквере, заявил, что столкнулся с проблемами во время работы с новосибирской мэрией. По словам, Вахида Заманова, в проекте реконструкции зеленой зоны есть недочеты, сказывающиеся на работе, велись параллельные работы, из-за которых нельзя укладывать плитку, а заказчик не контактирует оперативно с подрядчиком. Мнения новосибирцев по поводу затянувшихся работ разделились, публикуем несколько самых интересных комментариев.



Читатели НГС оставили почти 200 комментариев под новостью о сложностях работы на объекте, первые уверены, что во всем виноват заказчик, вторые, что подрядчик, а третьи решили — виноваты все.

Виноват заказчик

— Да понятно и так, что подрядчик не виноват. Всегда виноват заказчик. А когда команда у заказчика состоит из людей с амбициями, не прикрепленными профессионализмом, и результат понятен сразу, можно не ждать результат, — считает сибиряк.

— Вот она вся правда, многие отказываются, не хотят и не желают работать, потому что это действительно так. Специалистов, которые делают проекты ничтожно мало, постоянно ошибки, а переиграть тоже ничего не можешь. Коммуникации нет. Все обрубается после подписания проекта, потому что прекрасно понимают, что там куча нюансов. Это всё ложится на плечи того, кто взялся это выполнять, — уверен читатель НГС.

— Верю Вахиду, в мэрии писец творится, но они спихивают на подрядчика. Достаточно вспомнить, как долго они проект на спортивную готовили, — пишет новосибирец.

— Это как раз тот случай, когда мамка дома — папки нет, папка дома — мамки нет. Чудовищная несогласованность между заказчиком и подрядчиком! Ладно бы, заказчик сидел где-то в Академгородке, а он напротив в мэрии — улицу перейти. Беда в том, что повсюду непрофессионалы. Человек, не державший в руках ничего тяжелее шариковой ручки, никогда не поймёт и не договорится с тем, кто машет лопатой, кладёт кирпич и плитку. Они в разных измерениях живут, — считает сибиряк.



Виноват подрядчик и вообще все

— Если работаешь, то работай как положено, не плачь. Не можешь — расторгай договор и катись, куда хочешь. А искать причины может, кто угодно, и чему угодно, можно найти оправдание. Результата-то нет, — говорит новосибирец.

— Одни непрофессионалы подготовили проект. Другие непрофессионалы в него вписались, — считает читатель НГС. — Проще было в асфальт закатать.

— А когда контракт выигрывал, что же ты не посмотрел, не проверил все? Приехать нужно, посчитать все, хватает, не хватает и принимать решение. Если после этого принял решение участвовать, то все эти проблемы твои! — уверен новосибирец.

По планам, завершить ремонт всей зеленой зоны необходимо к середине августа. Об этом в своем телеграм-канале писал мэр города Максим Кудрявцев.