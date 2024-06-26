Еще пять бараков снесут в новосибирском Академгородке — вместо них вырастут высотки

Жильцам выдадут квартиры в современных домах или выплатят деньги Источник: Вадим Горбенко / 2ГИС











В новосибирском Академгородке снесут еще пять бараков, в будущем на их месте появятся высотные дома по договору КРТ (комплексному развитию территории).



По документам, опубликованном на правовом портале, собираются снести дома на улице Шатурская,5, Российская, 18, Российская, 16, Истринская, 5 и Гнесиных, 9. Департамент строительства изымает участки, чтобы в будущем на месте старых бараков «РНГС-Академинвест» реализовывал КРТ. Застройщик вместе с департаментом должен подготовить проекты соглашений. Ранее стало известно о сносе домов по соседству на улице Шатурской, 5 и Российской, 20.

Собственникам квартир в домах должны выплатить средства за помещения, либо обменять их на другие квартиры в границах Академгородка или Новосибирска. В каждом доме по 16 квартир.

Красным отмечены дома, о сносе которых уже было известно Источник: «Яндекс.Карты»

Весной этого года участок в границах улиц Российской, Героев Труда и Рубиновой на торгах под КРТ выиграла компания «РНГС-Академинвест». Территория ушла с молотка за 1,23 миллиарда рублей, хотя первоначальная стоимость была 213 миллионов. В будущем на участке должны снести все 12 бараков, на их месте можно построить дома высотой не более 18 этажей и магазины. Застроить землю должны до 2030 года.

Директор по развитию «РНГС» Александр Фельдбуш рассказывал НГС, что видение нового проекта у компании уже есть, застройщик не планирует возводить дома выше 18 этажей, и вряд ли все здания будут максимально разрешенной этажности. Землю за 1,23 миллиарда компания покупать тоже не планировала, но московская группа «Самолет» задрала цену — пришлось торговаться, чтобы не отдавать Академгородок.