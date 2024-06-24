В новосибирском Академгородке готовят под снос бараки — застройщик купил землю с домами за миллиард

Всего на участке должны снести 20 зданий Источник: Вадим Горбенко / 2ГИС











Два деревянных барака снесут в новосибирском Академгородке. На их месте вырастут многоэтажные дома по договору КРТ (комплексному развитию территории), который застройщик заключил за 1 миллиард рублей.



Согласно документам, планируется снести аварийные дома на улице Российской, 20 и Шатурской, 3. Департамент строительства вместе с застройщиком «РНГС-Академинвест» должен изъять земельные участки и квартиры. Застройщик должен провести оценку рыночной стоимости земельных участков и помещений.

Источник: «Яндекс.Карты»

Собственникам участков должны либо выплатить средства за квартиры, либо передать в собственность другие помещения на территории Академгородка или в границах Новосибирска. Всего в зданиях на улице Российской и Шатурской по 16 квартир.

Участок в границах улиц Российской, Героев Труда и Рубиновой продали с торгов в марте. Территория площадью в 4 га ушла с молотка за 1,23 миллиарда рублей при первоначальной цене в 213 миллионов. По данным системы «ГИС Торги», участие в конкурсе принимали семь застройщиков: «Проект-С-65» (входит в ГК «Самолет»), «РНГС-Академинвест», «Грандпарк», «Прорыв», «Страна М 10», «Расцветай на Гоголя», «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург». Победителем стала компания «РНГС-Академинвест» — рядом застройщик уже возводит «Квартал на Российской».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СЗ РНГС-АИ» образовано в 2019 году, генеральным директором указан Виктор Якунин, а конечным учредителем — Владимир Фельдбуш. Выручка организации на конец 2023 года составила 29,4 миллиона рублей, чистый убыток — 4,7 миллиона рублей.



На участке в общей сложности должны снести 12 двухэтажных бараков, на их месте также можно построить дома высотой не более 18 этажей и магазины, срок действия договора КРТ с «СЗ РНГС-АИ» — до 2030 года.

Как объяснял НГС директор по развитию «РНГС» Александр Фельдбуш, видение нового проекта у компании уже есть. Он заверил, что застройщик не планирует возводить дома выше 18 этажей, и вряд ли все они будут максимально разрешенной этажности. Застройщик не планировал покупать землю за такую стоимость, но московская группа «Самолет» задрала цену — пришлось торговаться.



— Это наша Отчизна, мы много лет работаем здесь, глупо было бы оставлять участок. Поступили патриотично, потому что Академгородок — наша Родина, — рассказал Александр Фельдбуш. — КРТ — неизбежная история, ветхое жилье надо расселять.

Сейчас ряд компаний активно осваивают Академгородок. На торгах помимо этого участка, продали и другие, например, на пересечении улицы Российской и проспекта Строителей может появиться бизнес-центр.