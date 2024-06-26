«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса

Ксения Владимирская Автор мнения

Группы цыган нередко вызывают опасения у новосибирцев, но до прямых столкновений доходит нечасто Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с цыганами. Некоторые выпрашивают деньги, пророчат вам страшные напасти, предлагают снять порчу за пару тысяч рублей. Бывает, что маленькие цыганята дергают вас за подол, выпрашивая деньги. А если толпа цыган не дает вам прохода, нападает, угрожает? Буквально на днях такая история приключилась с жительницей Новосибирска в одном из автобусов. Публикуем ее от первого лица.



Сегодня на меня напали цыгане, прямо в салоне автобуса №39. Я вошла на остановке «Гипроуголь» в сторону «Дома одежды», автобус был полный. В глаза сразу же бросилась толпа: около пяти женщин и трое или четверо мужчин. Они окружили бабушку, которая стояла рядом со мной, и полезли к ней в рюкзак. Заметив, что я смотрю на них, попытались меня отвлечь: будто бы случайно ударили в лицо пакетом.

Я сделала им замечание, попросила убрать пакет. В ответ они начали орать на меня и требовать, чтобы я отвернулась. Я не растерялась, парировав тем, чтобы они в таком случае убрали руки от рюкзака старушки. Всей толпой они набросились на меня, вытолкав из салона на ближайшей остановке — я кое-как удержалась на ногах. Цыгане тоже вышли, всем составом. Несколько теток начали оттеснять меня за остановку, кричали, обзывали, одна из них ударила меня в плечо. Хорошо, что остальные сразу же ее оттащили.

Никто из пассажиров за меня не заступился и не сказал ни слова в их адрес. На остановке тоже было немало людей — никто не проявил участия. Я вернулась в автобус, где кондуктор говорила пассажирам, что ничего не может сделать. Она уверяла, что люди самостоятельно должны снимать происходящее на телефон в качестве доказательства конфликта или преступления — у нее такого права нет.

Высказавшись, кондуктор снова переключилась на оплату проезда пассажирами и ругала тех, кто не рассчитался. Сама она по салону не ходила, а люди элементарно боялись перемещаться по автобусу и, естественно, возмущались в ответ на ее замечания. Все переругались.

Я негодовала вслух: люди молча наблюдали за тем, как люди безобразно себя ведут, но никто при этом ничего не делает — всех будто устраивает такой порядок вещей. За меня никто не заступился — а если бы пырнули ножом?

У меня шок, стресс, ужас... Я знаю, что моя история не единична. Эта банда орудует в одном и том же составе, ездит по одному и тому же маршруту, найти их проще простого, но никто не принимает мер.

Согласны с мнением автора? Да! Нужно таких наказывать — совсем обнаглели Борьба против них — бесполезная трата времени Я знаю, как решить проблему, напишу в комментариях

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