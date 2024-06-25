«Совсем потеряли совесть»: Екатерина Мизулина обратилась в МВД из-за игры по трагедии в «Зимней вишне»

В «Зимней вишне» погибли 37 детей, самому младшему было два года Источник: 42.mchs.gov.ru











Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в МВД из-за игры на онлайн-площадке, которая воссоздает трагедию в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Соответствующий комментарий появился в официальном телеграм-канале Мизулиной вечером в понедельник, 24 июня.

Согласно посту, об игре Мизулина узнала от подписчиков. Автор обращения к главе Лиги безопасного интернета отмечает, что игра полностью воспроизводит трагедию, в том числе смерти. Отличия от реального пожара лишь в незначительных деталях, например, цвет ламп.

— Некие лица совсем потеряли совесть и сделали в Roblox (игровая платформа, где пользователи могут создать свои собственные игры. — Прим. ред.) локацию на основе трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня». Мы обратились в МВД с просьбой провести проверку, — говорится в сообщении Екатерины Мизулиной.



Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, большинство из которых дети. После трагедии были осуждены 15 человек:

бывшая гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок;



гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ) Юлия Богданова;

технический директор комбината Георгий Соболев;

сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин;

руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко;

подчиненный Полозиненко, инженер противопожарной системы Александр Никитин;

начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин;

начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы, который руководил тушением ТЦ, Андрей Бурсин,

бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова,



сын Комковой Эдуард,

его бизнес-партнер Никита Чередниченко,



бывшая замначальника Госстройнадзора Светлана Шенгерей,



экс-совладелиц «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский,



бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов,



бывший начальник ОНДПР по г. Кемерово, г. Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев.



Все, что касается трагедии в «Зимней вишне», мы собираем в специальном сюжете.