НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

вос.

 740мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Сколько стоит обучение в вузах Новосибирска

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Взлёт и падение «Ангиолайна»
Баттл Сибири и Урала
Грустные бежевые мамочки
Последние квартиры в ипотеку
Сколько стоит обучение в вузах
Опасности на пляже
Убийство девочки из Каменки
НГС в Telegram
Город Чтобы было, где сидеть: сколько скамеек и урн должно быть в новосибирских парках — отвечает мэрия

Чтобы было, где сидеть: сколько скамеек и урн должно быть в новосибирских парках — отвечает мэрия

Количество лавочек и мусорок должно зависеть от пешеходной нагрузки

364
10 комментариев
Скамеек и урн должно быть достаточно для тех, кто посещает парки, зеленые зоны

Пешеходные коммуникации в парках и других общественных зонах отдыха в Новосибирске должны оборудоваться достаточным количеством площадок под скамейки и урны. При планировании таких объектов необходимо учитывать поток прохожих:

— Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с нагрузкой более 100 человек на гектар нужно оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 метров, — в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии, указав на Правила благоустройства территории Новосибирска.

Ранее корреспондент НГС написала колонку о том, что в Новосибирске ей недостаточно скамеек и иногда негде сесть. Особенную их нехватку она заметила во дворах и на оживленных улицах.

Весной журналистка рассуждала о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Парк Зона отдыха Мэрия Новосибирска Скамейки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Реформаторы примут решение, а вы, бабоньки, вывозите. Выручайте страну». Что думает про отмену ЕГЭ обычный учитель
Ирина Ульянова
Учитель
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: как подготовиться к этому дню и зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Рекомендуем
Знакомства

Игорь,  49

Вероника,  26

Татарка,  54

Мила,  46

Anna,  38

Алексей,  28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление