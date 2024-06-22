Чтобы было, где сидеть: сколько скамеек и урн должно быть в новосибирских парках — отвечает мэрия

Пешеходные коммуникации в парках и других общественных зонах отдыха в Новосибирске должны оборудоваться достаточным количеством площадок под скамейки и урны. При планировании таких объектов необходимо учитывать поток прохожих:
— Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с нагрузкой более 100 человек на гектар нужно оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 метров, — в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии, указав на Правила благоустройства территории Новосибирска.
Ранее корреспондент НГС написала колонку о том, что в Новосибирске ей недостаточно скамеек и иногда негде сесть. Особенную их нехватку она заметила во дворах и на оживленных улицах.
Весной журналистка рассуждала о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров.
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