Чтобы было, где сидеть: сколько скамеек и урн должно быть в новосибирских парках — отвечает мэрия

Скамеек и урн должно быть достаточно для тех, кто посещает парки, зеленые зоны Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











Пешеходные коммуникации в парках и других общественных зонах отдыха в Новосибирске должны оборудоваться достаточным количеством площадок под скамейки и урны. При планировании таких объектов необходимо учитывать поток прохожих:



— Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с нагрузкой более 100 человек на гектар нужно оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 метров, — в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии, указав на Правила благоустройства территории Новосибирска.



Ранее корреспондент НГС написала колонку о том, что в Новосибирске ей недостаточно скамеек и иногда негде сесть. Особенную их нехватку она заметила во дворах и на оживленных улицах.



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