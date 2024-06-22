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Город В Новосибирске посадят новые деревья и посеют газоны — чем поможет озеленение

В Новосибирске посадят новые деревья и посеют газоны — чем поможет озеленение

В планах — благоустроить улицы в трех районах

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Восстановленные газоны будут сдерживать пыль

В 2024 году пилотный проект по реконструкции газонов, расположенных вдоль дорог, должны реализовать в нескольких районах Новосибирска — Дзержинском, Первомайском и Советском. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в пресс-службе мэрии, ссылаясь на городской департамент транспорта.

Недавно редакция уже рассказывала, что в городе хотят запустить этот пилотный проект. Он будет направлен на уменьшение проблем с пылью. Как отмечают в мэрии, большая часть Новосибирска находится на пойменных почвах с высоким содержанием подверженных деформации обломочных отложений, песка, ила и глины.

— Газоны из многолетних растений очищают, увлажняют воздух, стабилизируют температуру в приземном слое, образуя прочный травяной и дерновый покров. Он способен противостоять механическим повреждениям и другим негативным факторам, что позволяет бороться с эрозией городской почвы. Газоны препятствуют распространению и переносу пыли, — объяснили в пресс-службе.

По информации транспортного департамента, в Дзержинском районе в период с июля по сентябрь этого года планируется благоустройство территории на проспекте Дзержинского, 2, а также на участке с Дзержинского, 16 до 34/1. Там хотят заменить грунт, посеять газонную траву, убрать аварийные деревья и высадить новые крупномеры.

В Первомайском районе озеленением займутся на улице Эйхе. Для этого также должны приобрести растения, подготовить почву под посадку деревьев, обустроить газоны. Но площадь, дата и стоимость работ станут известны после разработки проекта благоустройства и дизайн-проекта.

В Советском районе работу планируют начать уже в этом месяце. На конкурсном основании определен подрядчик. Предварительно, на площади в 10 910 кв. м собираются благоустроить улицы Инженерную, Демакова, Арбузова, Российскую, Истринскую, Лесосечную, Ильича.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев перечислил причины появления большого количества пыли в городе.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Газон Проекты Озеленение Мэрия Новосибирска Благоустройство
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