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Город Еще одна толпа: новосибирцы выстроились в длинную очередь за бесплатной сахарной ватой и попкорном — видео

Еще одна толпа: новосибирцы выстроились в длинную очередь за бесплатной сахарной ватой и попкорном — видео

Угощения раздают на фестивале «Блогеры России»

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56 комментариев
Горожане готовы ждать сладости

Новосибирцы опять собрались в длинную очередь в парке «Арена», но уже внутри него. Сегодня, 12 июня, здесь проходит фестиваль «Блогеры России» и празднование Дня России.

Всем желающим бесплатно раздают сахарную вату и попкорн. За угощениями тут же выстроилась длинная очередь.

Мы ведем онлайн-трансляцию, как новосибирцы празднуют День России. У парка «Арена» сегодня, 12 июня, собрались толпы у всех трех входов. Попасть внутрь можно только через рамки.

Сегодня мэрия Новосибирска поздравила горожан с Днем России постом в соцсети, который бы иллюстрирован картой страны без Крыма, Калининградской области и новых территорий. Как это объяснили чиновники.

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