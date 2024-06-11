У здания Главпочтамта снесли огромную летнюю веранду — что послужило причиной

Недостроенную веранду разобрали Источник: Стас Соколов











В Новосибирске огромную летнюю веранду, которую строил для себя «центр паровых коктейлей», снесли после жалоб общественников. Сооружение перекрывало пандус для маломобильных граждан.

Крупная стальная конструкция у здания Главпочтамта рядом с входом со стороны Советской появилась в конце мая. На прошлой неделе здесь появился уже стальной каркас высотой более пяти метров, на который обратили внимание общественники. Их возмутил сам факт сооружения подобной пристройки к зданию признанному памятником архитектуры, а также то, что конструкция полностью перекрывала пандус для маломобильных граждан.

В конце прошлой недели монтаж веранды ещё шёл полным ходом Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В понедельник, 10 июня, конструкция уже лежала разобранной на тротуаре Источник: Стас Соколов











Сооружение должно было стать летней верандой, которую хотели пристроить к зданию владельцы арендующего здесь помещение «центра паровых коктейлей» под названием «Фабрика». Как выяснилось из общения с корреспондентом НГС, разрешения на сооружение «летника» в этом месте предприниматели не получали.

В понедельник все смонтированные конструкции были разобраны, но лежали на месте так и не построенной веранды.

Новосибирские городские власти обычно относятся к так называемым «летникам» достаточно либерально — на улице Ленина эти сооружения имеют разный размер, занимая порой половину тротуара. При этом часть этих сооружений не разбирается зимой, несмотря на то, что использовать их в холодное время года уже проблематично.