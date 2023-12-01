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«Скажут — снесем, но потом снова поставим»: бар в центре Новосибирска надеется сохранить веранду, которая не нравится мэрии

Бар хочет узаконить постройку или в этом, или в следующем году

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Пристройка находится на Ленина, 12

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В центре Новосибирска до 1 декабря должны были снести летнюю веранду на Ленина, 12. Такое решение приняла администрация Центрального округа. Однако несмотря на постановление, пристройка стоит на месте. В заведении Hudson, которому принадлежит веранда, рассказали о судьбе террасы.

— Сейчас решаем вопрос по поводу этой летней веранды, уже направили необходимые документы в мэрию. Если все же скажут сносить, будем разбирать ее. В следующем году планируем узаконить постройку и летом вновь ее возвести, — пояснил сотрудник заведения.

Руководство заведения пытается узаконить террасу

Руководство заведения пытается узаконить террасу

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В пресс-центре мэрии в ответ на запрос редакции пояснили, что 22 ноября на комиссии по вопросам нестационарных объектов признали летнюю веранду на Ленина, 12 самостроем.

— Летняя веранда по адресу ул. Ленина, 12 была признана самовольно размещенной и подлежащей демонтажу. Если до 1 декабря владельцем самовольного нестационарного объекта нарушения не будут устранены, демонтаж будет произведен департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, — говорится в ответе.

Ранее в Первомайском сквере в центре Новосибирска начали сносить двухэтажное стеклянное здание с летней террасой.

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