«Скажут — снесем, но потом снова поставим»: бар в центре Новосибирска надеется сохранить веранду, которая не нравится мэрии

— Летняя веранда по адресу ул. Ленина, 12 была признана самовольно размещенной и подлежащей демонтажу. Если до 1 декабря владельцем самовольного нестационарного объекта нарушения не будут устранены, демонтаж будет произведен департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, — говорится в ответе.



Ранее в Первомайском сквере в центре Новосибирска начали сносить двухэтажное стеклянное здание с летней террасой.

