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Город В Новосибирске назначили и.о. главы департамента мэрии — его предшественника задержали

В Новосибирске назначили и.о. главы департамента мэрии — его предшественника задержали

Исполняющим обязанности стал Денис Колмаков

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Им стал Денис Колмаков

В мэрии Новосибирска назначили и.о. начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. Им стал Денис Колмаков, ранее занимавший должность заместителя главы департамента.

Данные об этом НГС подтвердил начальник департамента информационной политики мэрии Михаил Столяров. Он уточнил, что Денис Колмаков обычно исполняет обязанности руководителя, когда нет начальника департамента.

На момент публикации новостного материала на сайте мэрии указано, что пост главы департамента занимает Виталий Витухин. Несколько дней назад стало известно, что чиновник был задержан — на него завели два уголовных дела.

По данным СК, первое дело связанно с превышением должностных полномочий из-за незаконной передачи участка кладбища «Заельцовское», второе возбуждено за незаконное вмешательство в деятельность юридического лица.

3 июня стало известно, что в мэрии ищут нового руководителя департамента. По информации источника НГС, вероятнее всего в городской администрации ищут руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

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Виталий Витухин Мэрия Назначение Новосибирск Департамент
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