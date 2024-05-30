«Стараюсь выносить на субботу»: как проводит выходные мэр Новосибирска — публикуем его ответ

Сейчас мэр старается воздерживаться от поездок и командировок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о том, как проводит выходные. По словам главы города, сейчас такие дни проходят в работе.



— Выходные пока провожу на работе. Встречи, которые не успеваю провести в течение недели, я стараюсь выносить на субботу. Документы, которые не могу вовремя отработать, но они не такие срочные, тоже на субботу, — сообщил Кудрявцев в эфире радио «Городская волна.



По словам главы города, это — нормальный ритм, когда идет вхождение в процесс и должность. Он уточнил, что сейчас также старается воздерживаться от поездок и командировок.



— Были предложения, целый ряд, но пока нет времени, — сказал мэр.



Максим Кудрявцев также рассказал о планах на ближайшее время, которые поставил перед собой. В список вошли формирование команды, распределение ответственностей и обязанностей.



— Выстроить взаимоотношения, сделать целеполагание, чтобы сотрудники четко понимали, что от них ждем. И в результате этой системной работы, я думаю, что в самое ближайшее время пойдут изменения, которые увидят горожане, — уточнил мэр — Мы нацелились на такую работу, чтобы довести уровень содержания города до приемлемого, оптимального. Чтобы действительно мы были третьим городом России во всех отношениях.



В Новосибирске выбрали нового мэра в середине апреля, инаугурация Максима Кудрявцева в должности прошла 26 апреля. Он стал первым главой города, которого выбрали депутаты горсовета, а не все горожане.