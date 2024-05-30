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Город «Стараюсь выносить на субботу»: как проводит выходные мэр Новосибирска — публикуем его ответ

«Стараюсь выносить на субботу»: как проводит выходные мэр Новосибирска — публикуем его ответ

Нового мэра выбрали в апреле

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Сейчас мэр старается воздерживаться от поездок и командировок

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о том, как проводит выходные. По словам главы города, сейчас такие дни проходят в работе.

— Выходные пока провожу на работе. Встречи, которые не успеваю провести в течение недели, я стараюсь выносить на субботу. Документы, которые не могу вовремя отработать, но они не такие срочные, тоже на субботу, — сообщил Кудрявцев в эфире радио «Городская волна.

По словам главы города, это — нормальный ритм, когда идет вхождение в процесс и должность. Он уточнил, что сейчас также старается воздерживаться от поездок и командировок.

— Были предложения, целый ряд, но пока нет времени, — сказал мэр.

Максим Кудрявцев также рассказал о планах на ближайшее время, которые поставил перед собой. В список вошли формирование команды, распределение ответственностей и обязанностей.

— Выстроить взаимоотношения, сделать целеполагание, чтобы сотрудники четко понимали, что от них ждем. И в результате этой системной работы, я думаю, что в самое ближайшее время пойдут изменения, которые увидят горожане, — уточнил мэр — Мы нацелились на такую работу, чтобы довести уровень содержания города до приемлемого, оптимального. Чтобы действительно мы были третьим городом России во всех отношениях.

В Новосибирске выбрали нового мэра в середине апреля, инаугурация Максима Кудрявцева в должности прошла 26 апреля. Он стал первым главой города, которого выбрали депутаты горсовета, а не все горожане.

Ранее мэром Новосибирска был Анатолий Локоть. 24 января 2024 года стал его последним днем на высокой должности.

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