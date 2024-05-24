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Город В Новосибирске завершают ремонт площади перед цирком — что осталось сделать

В Новосибирске завершают ремонт площади перед цирком — что осталось сделать

Основной объем работ закончили в прошлом году

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Вместо парковки благоустроили пешеходную зону

В Новосибирске завершают работы по благоустройству территории перед цирком на улице Челюскинцев. Об этом сообщили НГС в пресс-центр мэрии.

— В текущем году на данной территории планируется установка шлагбаума и устройство клумб у здания церкви, — рассказали в мэрии.

Основной объем благоустройства, отмечают в городской администрации, выполнили в 2023 году. На территории обустроили дорожно-тропиночные сети, сформировали цветники, высадили крупномерные деревья и цветущие растения, установили новое освещение и парковую мебель, провели ремонт подпорных стенок и центральной лестницы. Ранее на площади у цирка установили ко Дню города — в честь 130-летия.

Недавно архитекторы показали концепцию благоустройства Нарымского сквера, специалисты решили не видоизменять всерьез зеленую зону, а лишь обновить парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. Там обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки.

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Цирк Благоустройство Площадка Ремонт
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