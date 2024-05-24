В Новосибирске завершают ремонт площади перед цирком — что осталось сделать

Вместо парковки благоустроили пешеходную зону Источник: телеграм-канал «Зеленый Новосибирск»











В Новосибирске завершают работы по благоустройству территории перед цирком на улице Челюскинцев. Об этом сообщили НГС в пресс-центр мэрии.



— В текущем году на данной территории планируется установка шлагбаума и устройство клумб у здания церкви, — рассказали в мэрии.

Основной объем благоустройства, отмечают в городской администрации, выполнили в 2023 году. На территории обустроили дорожно-тропиночные сети, сформировали цветники, высадили крупномерные деревья и цветущие растения, установили новое освещение и парковую мебель, провели ремонт подпорных стенок и центральной лестницы. Ранее на площади у цирка установили ко Дню города — в честь 130-летия.