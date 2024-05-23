Грузовик заехал на тротуар в Первомайском сквере — видео, как из-под его колеса поднимается плитка

Транспорт заехал на тротуар Источник: «АСТ-54» во «ВКонтакте»











23 мая в соцсетях Новосибирска опубликовали видео с грузовым автомобилем, который находился в Первомайском сквере. Как сообщили в Сети, транспорт заехал на тротуар и повредил покрытие площадки.



Видео произошедшего появилось в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск»и в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как грузовик задним ходом движется по тротуару, когда из-под его колеса поднимается плитка. Рядом с машиной идут прохожие.

Момент произошедшего попал на видео Источник: «Инцидент Новосибирск»/t.me, «АСТ-54» во «ВКонтакте»

— В Первомайском сквере водитель грузовика Shacman додумался заехать на тротуар и разломать брусчатку под собой, — сообщили в паблике «АСТ-54».



НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

