Грузовик заехал на тротуар в Первомайском сквере — видео, как из-под его колеса поднимается плитка

23 мая в соцсетях Новосибирска опубликовали видео с грузовым автомобилем, который находился в Первомайском сквере. Как сообщили в Сети, транспорт заехал на тротуар и повредил покрытие площадки.
Видео произошедшего появилось в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск»и в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как грузовик задним ходом движется по тротуару, когда из-под его колеса поднимается плитка. Рядом с машиной идут прохожие.
— В Первомайском сквере водитель грузовика Shacman додумался заехать на тротуар и разломать брусчатку под собой, — сообщили в паблике «АСТ-54».
НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.
В 2023 году в Первомайском сквере началась реконструкция. Работы по благоустройству площадки возобновили в середине апреля, отремонтировать зеленую зону хотят к 15 августа.