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Город Бастрыкин заинтересовался квартирой с полчищем тараканов на Хилокской после статьи НГС

Бастрыкин заинтересовался квартирой с полчищем тараканов на Хилокской после статьи НГС

Проверка информации поставлена на контроль в центральном аппарате Следственного комитета

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Тараканы из квартиры мучают жильцов дома уже три года

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о полчищах тараканов в квартире на улице Хилокской 3/2. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Жильцы дома ранее жаловались НГС на тараканов, которые уже около трех лет активно размножаются в квартире, которую сдают в аренду. Старшая по дому Татьяна Яковлевна рассказывала, что дверь квартиры заменили, чтобы хоть как-то остановить потоки тараканов.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проведение процессуальной проверки.

—Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении ведомства.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Ранее жители дома на улице Трикотажной в Новосибирске пожаловались на гигантских слизней. НГС узнал, кто еще может жить в квартирах сибиряков.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Тараканы Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин
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