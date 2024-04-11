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Город Когда установится погода: мэрия — о сроках восстановления асфальта возле дома на Невельского

Когда установится погода: мэрия — о сроках восстановления асфальта возле дома на Невельского

После осенней замены труб яму по-быстрому закидали землей

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Особенно тяжело преодоление грязевого озера дается пожилым и маломобильным жителям дома

В мэрии Новосибирска сообщили, что разрушенный выезд на Связистов, 1/1 на улице Невельского восстановят, когда установится теплая погода. Точные даты в муниципалитете назвать не смогли, но заверили, что в конце весны — начале лета благоустройство восстановят.

— На указанной территории в осенний период 2023 года выполнялись работы по реконструкции магистральной сети теплоснабжения силами ресурсоснабжающей организации ООО «НТСК». Работы по восстановлению нарушенного благоустройства запланированы вышеуказанной ресурсоснабжающей организацией на май-июнь 2024 года, после наступления благоприятных погодных условий для работы большегрузной спецтехники, — ответили на запрос НГС в мэрии.

По данным сервиса Ruspriofile, ООО НТСК — «дочка» СГК. 99,98% ее принадлежит АО «СГК-Новосибирск», 0,02% — ООО «Сибирская генерирующая компания». Генеральный директор — Максим Рябенко. По состоянию на конец 2023 года компания заработала 17 миллиардов рублей, из них 479 миллионов рублей стали ее чистой прибылью.

В компании также ответили, что ремонт запланировали на то время, когда станет тепло:

— После замены теплосетей в 2023 году полное благоустройство выполнили сразу на 25 участках. Отдельные пришлось оставить на весну 2024-го, чтобы плохая погода не повлияла на качество укладки асфальта. Начиная с апреля подрядчикам предстоит восстанавливать окончательный порядок на нескольких крупных участках, в том числе на Связистов, — сообщили в НТСК.

Конкретных сроков ремонта в мэрии назвать не смогли: они зависят от погоды

На безобразное состояние тротуара (вернее, бывшего тротуара) возле дома №1/1 по улице Невельского в Ленинском районе Новосибирска пожаловались местные жители. После осеннего ремонта образовавшуюся яму наскоро закидали землей, который с началом весны превратилась в озеро топкой грязи. Попадать в собственный двор с улицы Связистов людям приходится через обширное поле размокшей земли.

Ранее НГС писал о том, как аналогичная судьба постигла Грибоедовскую аллею в Октябрьском районе. Раньше там гуляли мамы с колясками и пенсионеры с балками для скандинавской ходьбы, а теперь люди едва не тонут в грязи.

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