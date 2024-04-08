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Город Дороги и транспорт «Восстанавливают сбитые секции»: рядом с часовней в центре Новосибирска ремонтируют чугунный забор — фото

«Восстанавливают сбитые секции»: рядом с часовней в центре Новосибирска ремонтируют чугунный забор — фото

Рабочих заметили сегодня

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Сломанные секции должны заменить на новые

Рядом с часовней Николая Чудотворца, расположенной на Красном проспекте в Новосибирске, ремонтируют чугунный забор.

Ремонт проводится на испорченной части ограждения.

— Восстанавливают сбитые машинами секции. Если сломаны, [то будут установлены] новые, — рассказала редакции НГС вице-мэр города Анна Терешкова

Ранее стало известно, что Первомайский сквер проверят на дефекты: недавно там тонула плитка.

Также продолжается ремонт на Октябрьском мосту — НГС писал, что на нем заменят больше трех километров асфальта. Кроме того, в Новосибирске выбрали подрядчика ремонта дороги на Выборной, которому решили заплатить за работу 198 миллионов рублей.

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