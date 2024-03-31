Завод под снос: попробуйте угадать, что было на месте новосибирских зданий — непростой тест на знание города

Панорама города ежегодно меняется — давайте попробуем вспомнить, какой она была еще несколько лет назад

В Новосибирске постоянно что-нибудь да строится, и порой ради новых домов застройщики идут на снос примечательных городских объектов. Именно утраченным постройкам мы и решили посвятить сегодняшний тест. Покопайтесь в памяти и ответьте, что было на месте разного рода объектов или чем пришлось пожертвовать ради облика современного Новосибирска.

