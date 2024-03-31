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Город тест Завод под снос: попробуйте угадать, что было на месте новосибирских зданий — непростой тест на знание города

Завод под снос: попробуйте угадать, что было на месте новосибирских зданий — непростой тест на знание города

Правильные ответы на наши вопросы заставят вас почувствовать себя настоящим знатоком истории нашего города

2 315
23 комментария
Панорама города ежегодно меняется — давайте попробуем вспомнить, какой она была еще несколько лет назад

В Новосибирске постоянно что-нибудь да строится, и порой ради новых домов застройщики идут на снос примечательных городских объектов. Именно утраченным постройкам мы и решили посвятить сегодняшний тест. Покопайтесь в памяти и ответьте, что было на месте разного рода объектов или чем пришлось пожертвовать ради облика современного Новосибирска.

ТЕСТ
1 / 7
Начнем с недавних событий. На улице Писарева еще в 2021 году можно было позаниматься спортом в Soccer Arena. Куда теперь делся этот комплекс?
  • Никуда, стоит как и прежде, только закрытый
  • Его снесли ради строительства жилья
  • Снесли, чтобы построить сквер
2 / 7
Вглядитесь в этот жилой дом «Премьера» и вспомните (ну или угадайте), что было на его месте?
  • Дом общества приказчиков
  • Здание Новониколаевской начальной школы
  • Дом купца Сурикова — памятник архитектуры
3 / 7
И снова ЖК. На этот раз «Огни Сибири», расположившийся в квартале улиц Каменская, Семьи Шамшиных и Некрасова. Что там было до строительства квартир?
  • Молокозавод
  • Парфюмерно-мыловаренная фабрика
  • Здание винокурни
4 / 7
Довольно простой вопрос для тех, кто знает историю города. Место — недалеко от Нарымского сквера, объект — ЖК «Клевер». Что было на его месте примерно лет 12 назад?
  • Пересыльная тюрьма НКВД
  • Торговый корпус
  • Дом первого городского головы
5 / 7
Переносимся в тихий центр, к ЖК Milk House. Примерно в 2010-е годы здесь был молокозавод и... что еще?
  • Мясохладобойня
  • Здание церковно-приходской школы
  • Дом городского депутата
6 / 7
Всем известный ЦУМ, построенный там, где в 1960-е годы было разрушено здание...
  • ... католического костела
  • ...православного собора
  • ...мусульманской мечети
7 / 7
На улице Кошурникова возвышаются три дома ЖК «Золотая нива». На месте чего их построили?
  • Ипподрома
  • Завода
  • Первого женского училища
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ПО ТЕМЕ
История Новосибирска Памятники архитектуры Снос
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