Завод под снос: попробуйте угадать, что было на месте новосибирских зданий — непростой тест на знание города

В Новосибирске постоянно что-нибудь да строится, и порой ради новых домов застройщики идут на снос примечательных городских объектов. Именно утраченным постройкам мы и решили посвятить сегодняшний тест. Покопайтесь в памяти и ответьте, что было на месте разного рода объектов или чем пришлось пожертвовать ради облика современного Новосибирска.
- Никуда, стоит как и прежде, только закрытый
- Его снесли ради строительства жилья
- Снесли, чтобы построить сквер
- Дом общества приказчиков
- Здание Новониколаевской начальной школы
- Дом купца Сурикова — памятник архитектуры
- Молокозавод
- Парфюмерно-мыловаренная фабрика
- Здание винокурни
- Пересыльная тюрьма НКВД
- Торговый корпус
- Дом первого городского головы
- Мясохладобойня
- Здание церковно-приходской школы
- Дом городского депутата
- ... католического костела
- ...православного собора
- ...мусульманской мечети
- Ипподрома
- Завода
- Первого женского училища