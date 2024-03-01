Решили попробовать новое: в Новосибирске прекратилось вещание радио Record — его заменила премиум-станция

В Новосибирске прекратило FM-вещание радио Record. Вместо него на волне 102,6 FM начало работать Monte-Carlo для «премиум-аудитории». Как рассказала НГС коммерческий директор радио Record в Новосибирске Юлия Хохлова, компания решила попробовать новый формат.
— Формата, как Monte-Carlo в Новосибирске еще не было. Это музыкальная радиостанция категории 35–40 плюс, музыка олдскульная. Слушает его та аудитория, которая сейчас есть у Business FM, но у Business FM нет песен, представители бизнеса говорят, что им этого не хватает. У нас же музыка прошлых лет и только хиты, — объяснила Юлия Хохлова.
Радиостанция Record, отметила директор, совершенно другая, большая аудитория — 25–40 лет. Здесь можно услышать как западные танцевальные хиты, ремиксы и ремейки, так и работы отечественных музыкантов. Monte-Carlo в свою очередь нацелено на премиум-аудиторию, в эфире будет звучать классика поп и рок-музыки, джаза, инструментальные и классические композиции.
Радио Record перешло на вещание в интернете. В редакцию НГС написал читатель, который рассказал, что по-старинке через приемник слушать было удобнее.
По данным официального сайта Record принадлежит медиахолдингу «Свежий ветер», новосибирские станции относятся к ООО «Свежий ветер.Новосибирск». Согласно сервису «Контур.Фокус», компанией владеет Анна Мазаева, он же является директором организации, на конец 2022 года выручка компании составила 24 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,6 миллиона рублей. Мазаева также числится учредителем подобных организаций, но в других городах, например в ООО «Свежий ветер.Саранск».
Monte-Carlo, согласно сервису «Контур.Фокус», владеет акционерное общество радиостанция «Евразия-Классика», среди учредителей указано АО «Русская Медиагруппа», гендиректором которой числится Любовь Маляревская. На конец 2022 года выручка «Евразии-Классика» составила 222,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 41,2 миллиона рублей.
Недавно в Новосибирске прекратило вещание «Радио Шансон». Теперь на волне 107,7 FM работает Relax FM.