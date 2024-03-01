Решили попробовать новое: в Новосибирске прекратилось вещание радио Record — его заменила премиум-станция

— Формата, как Monte-Carlo в Новосибирске еще не было. Это музыкальная радиостанция категории 35–40 плюс, музыка олдскульная. Слушает его та аудитория, которая сейчас есть у Business FM, но у Business FM нет песен, представители бизнеса говорят, что им этого не хватает. У нас же музыка прошлых лет и только хиты, — объяснила Юлия Хохлова.