«Обслуживание заняло больше времени, чем хотелось»: «Сибирь-Арена» — о столпотворении у раздевалок на концерте «Руки Вверх»

Преставители новосибирской «Сибирь-Арены» объяснили столпотворение у гардеробных, которое произошло 17 февраля в день первого концерта на новом ЛДС.
— На концерте были открыты все гардеробы «Арены». Конечно, на практике мы увидели, что обслуживание гостей занимало больше времени, чем нам хотелось бы. Мы обязательно учтем этот опыт при организации следующих мероприятий, — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степанченко.
Сотрудники гардеробной отметили в разговоре с корреспондентом НГС, что гардероб не рассчитан на 11 тысяч человек. Мест людям укатегорически не хватало.
— У нас 4 гардероба. В нашем 850, там дальшена 1300, 800. И 5 гардеробов на 4 этаже, — отметили сотрудницы гардеробной.
На вопрос о том, рассчитаны ли гардеробные «Сибирь-Арены» на 11 тысяч зрителей, в пресс-службе арены не смогли ответить.
За 2 часа до начала на подъездах к «Сибирь-Арена» образовались большие пробки. Арена собрала 11 тысяч зрителей, по словам солиста группы «Руки Вверх» Сергея Жукова.
Ранее НГС писал о том, что Сергей Жуков поблагодарил жителей Новосибирска после концерта в новом ЛДС «Сибирь-Арена». В официальном сообществе музыканта и коллектива отметили, что это был первый большой концерт группы в этом году.