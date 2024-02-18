Ведущий шоу на Первом канале снял выпуск о Новосибирске — что он посетил в городе

Ведущий тревел-шоу на Первом канале Евгений Кривцов приехал в Новосибирск, чтобы снять выпуск о городе. Журналист посетил несколько достопримечательностей Новосибирска и пообщался с местными учеными и артистами.
Выпуск шоу «Новосибирск. Жизнь своих» опубликовали на сайте канала сегодня, 18 февраля. В список мест, которые показали в передаче, оказались в том числе Новосибирский театр оперы и балета, метрополитен и один из институтов в Академгородке.
В частности, Евгений Кривцов посетил Институт ядерной физики и посмотрел на научные разработки, которые находятся в учреждении. Журналист также оказался в стенах вивария ИЦиГ СО РАН, где содержат специально выведенных крыс.
Евгений Кривцов также рассказал зрителям о работе Новосибирского метрополитена. Он отметил, что метро перевозит около 80 миллионов пассажиров в год.
— Поезда Новосибирского метрополитена — это такой «привет» из Советского союза, потому что здесь ездят только классические вагоны, разработанные еще во времена СССР. И, как многие справедливо подмечают, их раскраска чем-то напоминает банку сгущенки, — сказал Евгений Кривцов.
Ведущий шоу посетил Новосибирский театр оперы и балета и пообщался с артистами, которые выступают на сцене учреждения, а также с театральным художником. Художник-бутафор НОВАТа Тимур Гуляев рассказал о реквизите, который используют артисты театра.
— У театрального оружия есть свои задачи. Оно должно быть и прочным, и легким, — сказал специалист во время демонстрации изделий для одного из спектаклей.
Зрителям передачи также рассказали о новосибирце, который попал в Книгу рекордов России с тиражом самых маленьких в мире копий советского золотого червонца — так называемого «Сеятеля» 1976 года выпуска. Мастер-микроминиатюрист Владимир Анискин рассказал об инструментах, которые используются при изготовлении миниатюр, и показал свои работы.
Выпуск шоу длится более 40 минут. Кроме перечисленных достопримечательностей, ведущий посетил один из рынков Новосибирска, посмотрел, как создаются валенки, а также сплавился на сапах в морозную погоду.
Накануне стало известно, что 25-летняя жительница Новосибирска поборолась за сердце водителя на программе «Давай поженимся» на Первом канале. Девушка любит путешествовать и жила полтора года одна в Азии