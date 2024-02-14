Жители переживают из-за застройки: что появится на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске

Вокруг объекта сейчас выстроен забор и его охраняет специальная организация.

В январе в Новосибирске начали сносить здание бывшего ДК им. Клары Цеткин, которое многие годы стояло заброшенным. Обозреватель НГС решил напомнить его историю.