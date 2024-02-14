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Тема дняУраган накрыл Новосибирск — онлайн
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Жители переживают из-за застройки: что появится на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске

Сейчас вокруг здания на Пархоменко выставлен забор

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На момент, когда в здании был пожар оно уже не использовалось

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Глава МВД по Новосибирску Алексей Захаров сообщил, что на месте сгоревшего в 2022 году заброшенного здания РОВД появится новое здание полиции. Алексей Захаров ответил на вопрос депутата Александра Бурмистрова на сессии горсовета сегодня, 14 февраля.

Как отметил Александр Бурмистров, местные жители обеспокоены возможностью точечной застройки на Пархоменко 2-й переулок, 5, где был пожар. Земля, по словам депутата, в этом месте ценная.

Начальник МВД подтвердил, что планы не изменились и на месте сгоревшего здания построят новое.

— Сейчас по этому зданию идет подготовка документов. Не могу сроки обозначить, — отметил Алексей Захаров.

Вокруг объекта сейчас выстроен забор и его охраняет специальная организация.

В январе в Новосибирске начали сносить здание бывшего ДК им. Клары Цеткин, которое многие годы стояло заброшенным. Обозреватель НГС решил напомнить его историю.

ЗданиеНовосибирскМВДЛенинский район
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