Студии дизайна, телевидения и гимнастический зал: что появится в пристройке к школе на Крылова — ответ мэрии

Стало известно, что планируется разместить в пристройке к зданию Экономического лицея по улице Крылова, 44. Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, в помещениях появятся в том числе учебные кабинеты и музей.
Как сообщили в городской администрации со ссылкой на департамент строительства и архитектуры мэрии, пристройка представляет собой четырехэтажное здание, которое соединят с лицеем переходом в уровне второго этажа. В нем возведут медицинский блок, тренажерный, гимнастический залы, библиотеку, музей, учебные кабинеты и другое.
— <…> в том числе кабинеты химии, биологии, физики и информатики с лаборантскими, кабинеты экологии, радио- и 3D моделирования, студии телевидения и звукозаписи с аппаратной и комнатой режиссёрской бригады, студия дизайна и вокальная студия, — объяснили в пресс-центре мэрии.
Кроме того, схема планировочной организации земельного участка обеспечивает размещение единой площадки физкультурно-спортивной зоны. На ней появятся место для игры в баскетбол и волейбол, круговая беговая дорожка на две полосы и площадка для прыжков в длину.
— После окончания работ предусматривается благоустройство прилегающей территории. Озеленение территории земельного участка включает в себя посадку кустарников, лиственных деревьев, а также устройство газонных покрытий из многолетних трав, — уточнили специалисты.
О том, что Новосибирске ищут подрядчика, который возведет пристройку к зданию Экономического лицея, стало известно в начале февраля. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 522 миллионов рублей.
Расчетная мощность проектируемой пристройки составит 250 учащихся. Летом 2023 года в пресс-центре мэрии заявили, что в экономический лицей не смогли попасть 52 первоклассника. Это объяснили тем, что здание переполнено, поэтому мест хватило не всем.