В Новосибирске потратят полмиллиарда на пристройку к Экономическому лицею на Крылова

Информация об этом размещена на сайте госзакупок 6 февраля. Кроме пристройки, подрядчик разработает рабочую документацию.



— Подрядчик принимает на себя обязательства на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция здания (школа, пристройка мастерских и бассейна) по ул. Крылова, 44 в Центральном районе с увеличением объема. Пристройка к зданию (школа, пристройка мастерских и бассейна) (I этап строительства)», — сказано в документах.

