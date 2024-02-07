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В Новосибирске потратят полмиллиарда на пристройку к Экономическому лицею на Крылова

В городе ищут подрядчика для выполнения работ

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Информация об этом размещена на сайте госзакупок 6 февраля

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В Новосибирске ищут подрядчика, который возведет пристройку к зданию Экономического лицея по улице Крылова, 44. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 522 миллионов рублей.

Информация об этом размещена на сайте госзакупок 6 февраля. Кроме пристройки, подрядчик разработает рабочую документацию.

— Подрядчик принимает на себя обязательства на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция здания (школа, пристройка мастерских и бассейна) по ул. Крылова, 44 в Центральном районе с увеличением объема. Пристройка к зданию (школа, пристройка мастерских и бассейна) (I этап строительства)», — сказано в документах.

Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Управление капитального строительства». В пояснительной записке к проектной документации уточняется, что пристройка к школе запроектирована в рамках 1 этапа строительства как отдельно стоящее здание. Сооружение соединят с основным зданием учреждения переходом в уровне второго этажа.

— 2 этап строительства — устройство навесной фасадной системы и ремонт кровли существующего здания школы и здания бассейна с мастерскими, — сказано в документах.

Расчетная мощность проектируемой пристройки составит 250 учащихся. В графике выполнения строительно-монтажных работ перечислено, что предстоит провести подрядчику на площадке.

В частности, в список вошли общестроительные работы, в том числе комплексы по устройству наружного освещения, монолитных стен и лестниц, внутренних сетей водоотведения, водоснабжения, кровли и другое. Выполнить работы по контракту необходимо до 20 ноября 2025 года.

Издание «Новосибирские новости» со ссылкой на департамент строительства и архитектуры мэрии в 2021 году заявляло, что к школе пристроят новый учебный корпус. В нем планировалось разместить классы для учебного процесса. В феврале прошлого года в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщали о планах по возведению пристройки. Уточнялось, что начать строительство планировалось в 2023 году.

НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, что планируется разместить в пристройке.

В декабре прошлого года в Новосибирске объявили закупку на капитальный ремонт здания лицея на улице Серебренниковской. Начальная цена контракта на выполнение работ составила более 62 миллионов рублей.

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