Мэрия предложила проголосовать за название сквера у цирка — какое вариант дала епархия

Мэрия Новосибирска предложила проголосовать за название сквера между улицей Челюскинцев и цирком. Будущая зеленая зона находится недалеко от Нарымского сквера и Вознесенского собора.
На сайте Госуслуг предлагается один вариант названия — Никольская площадь. Можно согласится с этим названием или проголосовать «нет» и «затрудняюсь ответить».
Как отметили в мэрии, предложение поступило от Новосибирской Епархии Русской православной церкви. Голосование пройдет с 7 по 14 февраля.
Реконструкцию парка планировали завершить в октябре 2023 года, но дату сдачи перенесли. Ранее на площадке у цирка установили памятник Николаю Чудотворцу. Он был создан скульптором Сергеем Исаковым еще шесть лет назад. Памятник установили ко Дню города — в честь его 130-летия.
На прошлой неделе жительница Новосибирска сообщила о незаконной парковке, которая возникла на месте сквера возле цирка на улице Нарымской.