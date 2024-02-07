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Мэрия предложила проголосовать за название сквера у цирка — какое вариант дала епархия

Новосибирцам предложили проголосовать «за» или «против»

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Сейчас в будущем сквере идет реконструкция

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Мэрия Новосибирска предложила проголосовать за название сквера между улицей Челюскинцев и цирком. Будущая зеленая зона находится недалеко от Нарымского сквера и Вознесенского собора.

На сайте Госуслуг предлагается один вариант названия — Никольская площадь. Можно согласится с этим названием или проголосовать «нет» и «затрудняюсь ответить».

Как отметили в мэрии, предложение поступило от Новосибирской Епархии Русской православной церкви. Голосование пройдет с 7 по 14 февраля.

Реконструкцию парка планировали завершить в октябре 2023 года, но дату сдачи перенесли. Ранее на площадке у цирка установили памятник Николаю Чудотворцу. Он был создан скульптором Сергеем Исаковым еще шесть лет назад. Памятник установили ко Дню города — в честь его 130-летия.

На прошлой неделе жительница Новосибирска сообщила о незаконной парковке, которая возникла на месте сквера возле цирка на улице Нарымской.

СкверЦиркНазваниеНовосибирск
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