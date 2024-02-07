Мэрия предложила проголосовать за название сквера у цирка — какое вариант дала епархия

Реконструкцию парка планировали завершить в октябре 2023 года, но дату сдачи перенесли. Ранее на площадке у цирка установили памятник Николаю Чудотворцу. Он был создан скульптором Сергеем Исаковым еще шесть лет назад. Памятник установили ко Дню города — в честь его 130-летия.