Герой-грузчик из Новосибирска перевел 70 тысяч детскому дому - эти деньги ему в благодарность собирали читатели НГС

В Новосибирске грузчик Рза Рзаев перевел в детский дом «Жемчужина» деньги, которые ему собирали читатаели НГС. Жители города таким образом отблагодарили мужчину за то, что во время коммунального прорыва на Петропавловской, он переносил детей через поток кипятка.
Сбор на прошлой неделе у себя в соцсетях объявили корреспонденты НГС. Предполагалось, что Рза потратит деньги на поездку к семье в Азербайджан, но он решил поступить иначе.
Рза Рзаев рассказал редакции НГС, что деньги, которые ему собрали неравнодушные новосибирцы, он передал в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина». Самый известный грузчик Новосибирска подчеркивал в разговоре с корреспондентом, что детей он переносил через кипяток не ради денег.
Рза показал редакции НГС документы, подтверждающие перевод. Кстати, оказалась, что Рзе еще и пришлось заплатить комиссию в 2 тысячи рублей.
Историю Рзы Рзаева НГС подробно рассказывал в этом материале.