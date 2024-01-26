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СрочноГерой-грузчик перевел 70 тысяч детскому дому
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Герой-грузчик из Новосибирска перевел 70 тысяч детскому дому - эти деньги ему в благодарность собирали читатели НГС

Новосибирцы были впечатлены тем, что Рза Рзаев спасал детей во время коммунального потопа

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Рза отметил, что спасал детей не ради денег

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В Новосибирске грузчик Рза Рзаев перевел в детский дом «Жемчужина» деньги, которые ему собирали читатаели НГС. Жители города таким образом отблагодарили мужчину за то, что во время коммунального прорыва на Петропавловской, он переносил детей через поток кипятка.

Сбор на прошлой неделе у себя в соцсетях объявили корреспонденты НГС. Предполагалось, что Рза потратит деньги на поездку к семье в Азербайджан, но он решил поступить иначе.

Рза Рзаев рассказал редакции НГС, что деньги, которые ему собрали неравнодушные новосибирцы, он передал в МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина». Самый известный грузчик Новосибирска подчеркивал в разговоре с корреспондентом, что детей он переносил через кипяток не ради денег.


Рза показал редакции НГС документы, подтверждающие перевод. Кстати, оказалась, что Рзе еще и пришлось заплатить комиссию в 2 тысячи рублей.

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