«У меня слов нет — слезы радости»: новосибирцы подарили грузчику, который спасал детей в потоке кипятка, встречу с семьей

Во время коммунальной аварии 17 января 2023 года он построил переправу из палет через затопленный перекресток и переносил детей на руках.

В истории простого грузчика, который не смог пройти мимо ЧП, нет впечатляющих сюжетных поворотов, но новосибирцев она не оставила равнодушными. Рза сбился со счету, сколько именно человек он перенес через обжигающий поток, вымок до колен, а на следующий день как ни в чем ни бывало пошел на работу. Мужчина приехал в Новосибирск из Азербайджана более 13 лет назад, сначала жил в городе вместе с семьей, но затем, из-за роста цен, его жена и дочки вернулись на родину.